SPÖ-Lindenmayr: Radewegebenützungspflicht bei gemischten Geh-und Radwegen aufheben!

Schutz von FußgängerInnen hat Vorrang vor "freier Fahrt für alle"

Wien (OTS/SPW) - "Mit 1. April 2013 ist die Novelle der Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten. Dadurch wurde die Möglichkeit von 'Begegnungszonen' geschaffen und auch die Radwegebenutzungspflicht aufgelockert. Nun geht es darum, die damit verbundenen Möglichkeiten konkret zu nutzen, um für mehr Sicherheit für alle VerkehrsteilnehmerInnen und mehr rücksichtsvolles Miteinander zu sorgen", unterstrich SPÖ-Gemeinderat und Verkehrssprecher Siegi Lindenmayr am Donnerstag. "Wir plädieren dabei nicht einfach nur für 'freie Fahrt', uns geht es darum, gerade die schwächsten VerkehrsteilnehmerInnen, die FußgängerInnen, zu schützen und mehr Fairness sicherzustellen", so Lindenmayr.****

Zu allererst sollte die Novelle genutzt werden, um Mischflächen, die RadfahrerInnen und FußgängerInnen gemeinsam benutzen, sicherer zu gestalten, stellte der Verkehrssprecher klar: "Hier sollte die Radwegebenützungspflicht aufgehoben werden. Dann können jene RadfahrerInnen, die schneller unterwegs sind, auf die Straßen ausweichen, während vor allem die FußgängerInnen noch besser geschützt sind!"

Abschließend unterstrich Lindenmayr: "Wir geben einer Aufhebung der Radwegbenützungspflicht bei gemischten Rad- und Fußwegen klar den Vorrang vor anderen Projekten und sollten rasch mit der Umsetzung bei geeigneten Örtlichkeiten beginnen." (Schluss)tr

