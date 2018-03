Österreichs Golfsender Nummer 1: Sky verlängert die Rechte an drei Majors bis 2015

US Open, The Open und die PGA Championship bis 2015 exklusiv bei Sky

Live-Übertragungen sind mit Sky Go auch unterwegs verfügbar

Sky sicherte sich die Übertragungsrechte für die US Open, The Open und die PGA Championship für weitere drei Jahre bis einschließlich 2015 und ist damit weiterhin Österreichs Golfsender Nummer 1.

Die drei Majors zählen neben dem US Masters in Augusta zu den absoluten Highlights des Golf-Jahres. Golffans sind bei Sky also auch in Zukunft bestens aufgehoben und können die Saisonhighlights live verfolgen. Zudem zeigt Sky die US PGA Tour (bis 2015), die European Tour und den Ryder Cup (beide bis 2014) exklusiv im österreichischen Fernsehen.

Burkhard Weber, Sky Sportchef: "Die US Open, The Open und die PGA Championship sind drei der wichtigsten Events im Golf-Kalender. Wir freuen uns, diese Turniere auch in Zukunft zu zeigen. Nur bei uns können Golffans die Stars um Tiger Woods, Rory McIlroy und Martin Kaymer live erleben."

Abseits der Live-Berichterstattung informiert Sky Sport News HD seine Zuschauer rund um die Uhr über alle aktuellen Entwicklungen aus der Golfwelt. Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender berichtet regelmäßig von der US PGA Tour und der European Tour sowie von den Majors mit einem besonderen Fokus auf den Pros aus Österreich und Deutschland.

Alle Putts und Schläge von Tiger Woods und Co. sehen Golffans auch unterwegs mit Sky Go. Highlight-Clips der Turniere sind kurz nach Turnierende auch in der Sky Mediathek unter sky.at/mediathek abrufbar.

Über Sky Österreich:

Die Sky Österreich GmbH ist ein 100% Tochterunternehmen der Sky Deutschland AG, dem führenden Abo-TV-Unternehmen in Deutschland und Österreich mit mehr als drei Millionen Kunden. Sky bietet über 70 Sender mit Live-Sport, aktuellen Filmen, preisgekrönten Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten in Österreich können bis zu 61 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines 3D-Senders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist das Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.

