FP-Gudenus: Ludwig muss nach weiterem Skandal bei Wiener Wohnen endlich Konsequenzen ziehen!

Millionen-Schaden und korrupte Beamte - aber Stadtrat lässt nur mutmaßliche Beitragstäter sich selbst prüfen

Wien (OTS/fpd) - Spatenstich, Viertelzeit, Halbzeit, Dreiviertelzeit, finale Phase und Fertigstellung - Bauprojekte mit ein paar Dutzend Wohnungen kommentiert der sozialistische Stadtrat umfassend und voller Enthusiasmus. Wenn aber sogar ein Gutachten der Wirtschaftskammer zum Schluss kommt, dass ein Handwerker-Kartell Wiener Wohnen und damit die Mieter um Millionen geprellt hat, indem es verrechnete Leistungen überhaupt nicht oder nur mangelhaft erbracht hat, dann wiegelt er ab, lässt nur die interne Kontrolle, die offenbar völlig versagt hat, sich selbst prüfen. "Das ist besonders bemerkenswert, weil Ludwig auch das Gutachten, das ihm die Wirtschaftskammer umgehend übermittelt hat, erst nach zwei Monaten und auf medialen Druck hin an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet hat", so Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Er fragt: "Was hat Ludwig zu verbergen? War ihm der Betrug schon vorher bekannt? Hat er ihn geduldet? Gab es vielleicht sogar Kick-back-Zahlungen an die SPÖ?"

Ludwig mache sich durch sein Verhalten verdächtig. Gudenus: "Wir bestehen jedenfalls auf umfassende Aufklärung dieses Skandals. Um die strafrechtliche Komponente kümmern sich ja Staatsanwaltschaft und Gericht. Es muss aber natürlich auch die politische Verantwortung geklärt werden. Wenn sich nicht noch schwerwiegendere Vorwürfe ergeben, so muss sich der Herr Stadtrat zumindest dafür rechtfertigen, dass die interne Kontrolle in diesem und vielen anderen Fällen zuvor völlig versagt und er nicht schon längst Konsequenzen gezogen hat. Das können aber sicher nicht, wie von Ludwig beschlossen, die Beteiligten selbst klären, dafür ist eine gemeinderätliche Untersuchungskommission nötig. Wenn die SPÖ an Aufklärung interessiert ist, dann wird sie dieser zustimmen. Wenn nicht, dann kann wohl jeder seine Schlüsse ziehen." (Schluss)

