Europatag - BZÖ-Bucher: Wir brauchen ein Europa der Bürger und nicht der Banken

Wien (OTS) - "Die Europäische Union hat in dieser Form leider keine Zukunft. Die Brüsseler Bürokraten führen mit ihrer abgehobenen Politik dieses wichtige Projekt Europa in den Abgrund. Es muss daher in der EU endlich wieder Politik für die Bürger und nicht nur für die Banken gemacht werden", sagte BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher anlässlich des heutigen Europatages.

"Die nationalen Regierungen und die EU-Kommission müssen endlich eingestehen, dass der Weg der Transferunion gescheitert ist. Es muss damit Schluss sein, dass mit Unterstützung der rot-schwarzen Bundesregierung die wirtschaftlich stärkeren Länder wie Deutschland und Österreich nur Geld in die finanzmaroden Staaten und deren Pleitebanken pumpen, ohne dass die Menschen vor Ort etwas davon haben. Denn es ist für Länder wie Griechenland, Spanien oder Zypern unmöglich, wirtschaftlich zu gesunden, wenn man den Menschen mit Steuererhöhungen, Gehaltskürzungen und Sparpaketen ihre Lebensgrundlage nimmt. Außerdem können wir nicht weiter Geld verschenken, das wir nicht haben und das die nächste Generation erst erwirtschaften muss, in einem Europa dem die Arbeit ausgeht. Das hilft Europa nicht und verbaut Österreichs Jugend die Zukunft", betonte Bucher.

"Wir können Europa nur mit einem radikalen Kurswechsel retten. Der europäische Gedanke ist zu wichtig, um ihn einer Mischung aus Schuldensozialismus und entfesselten Banken zu opfern. Nein zu Zentralstaat und Transferunion - Ja zu einem neuen Europa der Bürger in souveränen Staaten mit Reformen und Sparsamkeit, Nein zum Modell "Vereinigte Schulden von Europa"", so der BZÖ-Chef.

