Stopp für Windkraft in NÖ ist gefährliche Drohung der Pröll-ÖVP

Grüne/Krismer: Energiewende in Gefahr. Bereits projektierte Vorhaben sind auf jeden Fall umzusetzen

St. Pölten (OTS) - Schon bei der Antrittsrede LH Prölls im April ahnten die Grünen im NÖ Landtag nichts Gutes für den Ausbau an Erneuerbaren Energien in Niederösterreich.

Und tatsächlich: via Medien verkündete LH Pröll dieser Tage den Stopp für Windkraftprojekte.

"Bis zum heutigen Tag liegt dem Landtag keine Gesetzesvorlage vor. Wie schlimm die Auswirkungen der Aussagen LH Prölls sind, hält die ÖVP noch unter Verschluss. Klar ist aber, dass der Stopp für Windkraftprojekte immense Auswirkungen auf die Energiewende in Niederösterreich dar stellen wird und sich gegen 84% der Bevölkerung richtet, die - gemäß der aktuellen Umfrage für die IG Windkraft - die Windkraft befürworten", ist sich die Grüne Energiesprecherin Helga Krismer sicher.

Fakt ist: Schon jetzt hat Niederösterreich "scharfe" Gesetze, wenn es um Windkraft geht.

- Niederösterreich hat den höchsten Ausweisungsgrad der österreichischen Bundesländer von Schutzgebieten in denen aufgrund der rechtlichen Vorgaben keine Windkraftwerke errichtet werden können.

- Niederösterreich hat die weltweit strengsten Abstandsregeln für Windkraftanlangen. Nach dem geltenden Raumordnungsrecht muss eine Windkraftanlage mindestens 1.200 Meter vom Siedlungsgebiet entfernt sein und 2.000 Meter bis zum Siedlungsgebiet der Nachgargemeinde einhalten, sofern diese nicht zustimmt.

- In den erforderlichen Bewilligungsverfahren (meist eine Umweltverträglichkeitsprüfung) werden sowohl Belange des Natur- und Umweltschutzes wie auch des Schutzes der Anrainer umfassend geprüft.

Aufgrund dieser starken Vorgaben wurde in Niederösterreich die Entscheidung zu Windkraftanlagen anlassbezogen und regional in den Bewilligungsverfahren getroffen. Bestehenden Windkraftanlagen in Niederösterreich stehen auf Standorten, die weder für Natur, Tierwelt und AnrainerInnen problematisch sind.

"410 Windkraftanlagen liefern 1,3 Milliarden kWh sauberen Strom -die Strommenge des Jahresverbrauches von 390.000 Haushalten rund 50 % der Haushalte in Niederösterreich", hält Krismer fest.

Dumm finden die Grünen auch die Tatsache, dass durch Prölls Aussage bereits fixierte Windkraftprojekte - z.B. die geplanten Anlagen in Rußbach - nun auf Eis liegen, bis die ÖVP ein neues "Windkraft-Verbotsgesetz" gebastelt hat. "Wenn BürgerInnen, BetreiberInnen und Standortgemeinden mit den Behörden bereits seit Monaten und oft Jahre Projekte fixieren, darf die ÖVP unter Erwin Pröll diese Bemühungen nicht mit einem Gesetzesakt wegwischen. Das ist weder energieeffizient für die engagierten Menschen, noch für die Verwaltung, noch für die Energiestrategie des Landes. Das ist schlichtweg dumm", schießt Krismer scharf.

Die Forderung der Grünen ist daher klar: "Projektierte und mit der Bevölkerung abgestimmte Projekte müssen auch umgesetzt werden dürfen. Die ÖVP macht gerne Ausnahmen, dann bitte auch bei Windkraftanlagen", so Krismer.

