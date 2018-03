ÖSTERREICH: Berlakovich in Polit-Barometer mit Rekord-Minus

Umweltminister laut Gallup-Umfrage unbeliebtestes Regierungsmitglied

Wien (OTS) - Die Diskussion um die Bienen hat Umweltminister Niki Berlakovich (ÖVP) viel Sympathie gekostet. Das zeigt das aktuelle ÖSTERREICH-Polit-Barometer (Donnerstags-Augabe, Gallup Institut, 400 Befragte, Befragungszeitraum: 7./8. Mai).

Innerhalb von nur einer Woche verliert Berlakovich laut Gallup 39 % Zustimmung. Das ist die größte Veränderung, die je im ÖSTERREICH-Polit-Barometer gemessen wurde. Berlakovichs Saldo aus positiven und negativen Bewertungen beträgt damit bereits -54 Prozent. 60 % der Befragten gaben an, dass ihnen Berlakovich in letzter Zeit "negativ" aufgefallen sei. Nur 6% haben eine positive Meinung vom Umweltminister. Damit liegt Berlakovich am letzten Platz des Minister-Rankings.

Beliebtestes Regierungsmitglied im ÖSTERREICH-Polit-Barometer ist der neue SPÖ-Verteidigungsminister Gerald Klug (+28% Saldo) vor ÖVP-Staatssekretär Sebastian Kurz (+27% Saldo).

