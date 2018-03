Nach acht Jahren erfolgreicher Partnerschaft verkauft HANNOVER Finanz ihre Anteile an der RUNNERS POINT Gruppe an FOOT LOCKER, INC.

Hannover/Recklinghausen (ots) - Die HANNOVER Finanz Gruppe als Mehrheitsgesellschafter und die RUNNERS POINT-Geschäftsführung verkaufen ihre Anteile vollständig an das börsennotierte US-Unternehmen FOOT LOCKER, INC. ("FOOT LOCKER"). Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten die bisherigen Gesellschafter des Filialisten für Laufsportartikel und Schuhe heute mit dem Erwerber. Vorbehaltlich der Zustimmung durch das Kartellamt wird FOOT LOCKER EUROPE das Unternehmen zu 100 Prozent übernehmen. Die HANNOVER Finanz Gruppe hielt bisher 75 Prozent der Anteile, das Management 25 Prozent. Die Geschäftsführer Otto Hurler und Harald Wittig werden auch nach Abgabe ihrer Anteile das Unternehmen unter dem Schirm von FOOT LOCKER weiterhin führen.

Der auf den Mittelstand spezialisierte Eigenkapitalpartner HANNOVER Finanz erwarb den Fachhändler für Laufsportartikel und Sportschuhe 2005 von der KarstadtQuelle AG und entwickelte die Firma seitdem gemeinsam mit dem Management konsequent weiter. Die RUNNERS POINT Gruppe wuchs während der acht Jahre währenden Partnerschaft unter anderem durch die erfolgreiche Einführung neuer Vertriebslinien - wie zum Beispiel SIDESTEP - auf über 200 Filialen an. Der Umsatz stieg von 96 Millionen Euro beim Einstieg der HANNOVER Finanz im Jahr 2005 auf 197 Millionen Euro zum Geschäftsjahresende 2012.

Gemeinsam mit dem Eigenkapitalpartner konnte RUNNERS POINT seinen Umsatz während der Partnerschaft verdoppeln. "Wir konnten das Expertenwissen der HANNOVER Finanz, die über entsprechendes Know-how aus ihren früheren Partnerschaften mit Rossmann und Fielmann verfügt, gewinnbringend für die Weiterentwicklung der eigenen Gesellschaft nutzen", kommentiert RUNNERS POINT-Geschäftsführer Otto Hurler die gemeinsame Zusammenarbeit. Die Finanzkraft des Eigenkapitalpartners half auch bei strategischen Zukäufen: Im Jahr 2011 erweiterte die RUNNERS POINT Gruppe das bestehende Portfolio durch den Erwerb von 75 Prozent der Anteile an dem E-Commerce-Unternehmen Tredex GmbH und betreibt damit erfolgreich den Ausbau der Online-Aktivitäten und die Positionierung zum führenden Multichannel-Anbieter.

Nach Umsetzung dieser strategischen Weichenstellung und des Wachstumskonzepts der letzten Jahre sieht die HANNOVER Finanz Gruppe für einen neuen Gesellschafter die Chance zur Erschließung weiterer Geschäftsfelder und eines systematischen Wachstums. "Uns ist es wichtig, dass die Unternehmen, an denen wir meistens im Durchschnitt bis zu acht oder zehn Jahre beteiligt sind, an den richtigen Partner kommen. Für FOOT LOCKER spricht, dass RUNNERS POINT hier mit seinen Plänen eines weiteren Wachstums bestens aufgehoben ist", kommentiert HANNOVER Finanz-Vorstand Jürgen von Wendorff den gelungenen Abschluss der Verhandlungen. Und Ulrich Mogwitz, der RUNNERS POINT als Investment Manager seitens der HANNOVER Finanz in den letzten Jahren intensiv begleitet hat, fügt hinzu: "Wir möchten, dass die Früchte unserer langjährigen Partnerschaft langfristig gut gedeihen und wünschen beiden Unternehmen viel Erfolg." Während der Transaktion stand der HANNOVER Finanz und dem Management die Deloitte & Touche Corporate Finance als Verkaufsberater zur Seite.

Über die HANNOVER Finanz Gruppe

Unabhängig von Konzernen oder Banken und mit institutionellen

Investoren im Hintergrund verfügt die 1979 gegründete HANNOVER Finanz

Gruppe über bald 35 Jahre Erfahrung. Grundlage der auf

Langfristigkeit angelegten Beteiligungen bei mittelständischen

Unternehmen sind die derzeit neun aktiven Evergreenfonds mit

unbegrenzter Laufzeit. Die Engagements des Eigenkapitalpartners

reichen von traditionellen Industrien über Handel bis hin zu neuen

Technologien. Seit der Gründung im Jahr 1979 wächst die

Beteiligungsgesellschaft kontinuierlich und mit ihr die Anzahl der

erfolgreich abgeschlossenen Partnerschaften. Aktuell hält die Gruppe

48 Beteiligungen und verwaltet inklusive investiertem Kapital und

liquider Mittel rund 650 Millionen Euro. Beteiligungsanlässe sind

hauptsächlich Wachstumsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen solider

mittelständischer Unternehmen ab mindestens 20 Mio. Euro

Jahresumsatz. Neben Mehrheitsbeteiligungen übernimmt die HANNOVER

Finanz Gruppe als eine der wenigen Beteiligungsgesellschaften in

Deutschland auch Minderheiten.



Über RUNNERS POINT

Die 1984 als Vertriebslinie der Karstadt AG gegründete RUNNERS POINT

Gruppe ist seit dem mit Unterstützung der HANNOVER Finanz Gruppe

durchgeführten Management-Buy-out im Jahr 2005 ein selbstständiges

Unter-nehmen. RUNNERS POINT ist spezialisiert auf den Einzelhandel

mit modischen Freizeitschuhen und funktiona-len Sportschuhen. Über

das Ladenkonzept RUNNERS POINT vertreibt das Unternehmen

hauptsächlich Laufsport- und Walking-Artikel sowie ein umfangreiches

Programm an Lauftextilien und Zubehör. Das expansionsstärkste

Ladenkonzept ist die Vertriebslinie SIDESTEP. Die Kunden erhalten

hier aktuelle modische Sportschuhe oder Sneakers. Zur Vertriebslinie

RUNNERS POINT gehört seit 2009 auch ein Franchise-Konzept. Diese

zusätzliche Säule ermöglicht eine starke Marktdurchdringung und

stärkt die Marke RUNNERS POINT. Seit 2010, als das Unternehmen 75

Prozent des E-Commerce-Spezialisten TREDEX GmbH übernahm, setzt

RUNNERS POINT außerdem konsequent sein Multichannel-Vertriebskonzept

um.



Über FOOT LOCKER, INC.

Foot Locker, Inc. ist ein Sport-Fachhändler, der - Stand 2. Februar

2013 - 3.335 Geschäfte in 23 Ländern in Nordamerika, Europa,

Australien, und Neuseeland betreibt. Mit seinen Foot Locker,

Footaction, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker und Champs Sports

Ladengeschäften und dem direkten Kundenkanal

Footlocker.com/Eastbay/CCS ist das Unternehmen ein führender Anbieter

sportlicher Schuhwaren und Kleidung.



