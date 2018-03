VAM: Wohnungsvergabe transparent und mietrechtskonform

Klarstellung zu Aussagen "News" 19/2013 vom 8. Mai 2013

Wien (OTS) - Die Stiftung "Vereinigte Altösterreichische Militärstiftungen" (VAM) erlaubt sich, im Folgenden zu den Ausführungen in der Ausgabe des Magazins "News" 19/2013 vom 8. Mai 2013 Stellung zu nehmen.

Im Artikel wird Kritik an der Vergabe von Wohnungen geübt. Dazu ist klarzustellen, dass die Mietverträge der VAM-Wohnungen gemäß dem Mietrechtsgesetz abgeschlossen werden. Es gelten ortsübliche Mietpreise gemäß dem Richtwertgesetz. Die Festlegung der Mietenhöhe erfolgt und erfolgte jeweils auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Vergabe geltenden gesetzlichen Grundlagen.

Weiters wird festgestellt, dass die Stiftung keine Sozialwohnungen vergibt, sondern es werden Wohnungen gemäß den Stiftungssatzungen vorrangig an Bedienstete des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport vergeben. Die Überschüsse der Erträge aus der Vermietung, die nicht zur Instandhaltung der Häuser benötigt werden, werden gemäß den Stiftungssatzungen für soziale Zwecke verwendet. Der Zweck der Stiftung besteht laut Satzung darin, Sozialleistungen für Angehörige des Bundesheeres und der Heeresverwaltung zu erbringen. Zum Beispiel Geldaushilfen an Bedienstete, die unverschuldet in Not geraten sind.

Zur Systematik der Wohnungsvergabe stellt die VAM fest: zwischen der VAM und dem BMLVS besteht seit Ende 2010 eine Vereinbarung die besagt, dass sich die VAM verpflichtet, freiwerdende Wohnungen dem BMLVS zur Nominierung eines Mietinteressenten aus dem BMLVS anzubieten. Falls das Ressort keine Interessenten bekannt gibt, wird die Wohnung direkt durch die VAM vermietet. Das BMLVS ist berechtigt, vorgeschlagene Wohnungen selbst anzumieten und diese als Dienst- oder Naturalwohnungen an Berechtigte nach § 80 BDG 1979 zu vergeben.

Abschließend möchte die VAM ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Rechnungshof 2005 positiv über die Stiftung berichtete.

Rückfragen & Kontakt:

RgR Ing. Leopold Toska

Geschäftsführer

Vereinigte Altösterreichische Militärstiftungen

Panikengasse 2, 1163 Wien



Tel.: 0043 (0)664 622 1298

Fax: 0043 (0)50201 / 10 17 163



Mail: office @ vam-stiftung.at

l.toska @ vam-stiftung.at