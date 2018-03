"Jetzt nicht Schatz - Mutti hat gerade eine Affäre"

Umfrage offenbart die Seitensprunggewohnheiten der österreichischen Muttis

Wien (OTS) - Laut einer aktuellen Befragung von 936 verheirateten, weiblichen Mitgliedern des weltweit führenden Seitensprungportals AshleyMadison.com hat sich bereits eine von vier Frauen schon einmal in einer prekären Situation befunden, als sie den Balanceakt zwischen Mutterpflichten und einem Stelldichein mit ihrem Liebhaber zu meistern versuchte.

Von diesen umtriebigen Muttis haben:

64,8% schon einmal in Gegenwart ihres Kindes mit ihrem Liebhaber telefoniert

47,3% sich schon einmal aufgrund eines Treffen mit ihrem Liebhaber verspätet, um ihr Kind abzuholen (Schule, Kindergarten, Sport, usw.)

25,2% die Tagesplanung ihres Kindes für ein Rendezvous mit ihrem Liebhaber umgeworfen

5,7% ihrem Kind ihren Liebhaber vorgestellt (unter Vorspiegelung falscher Tatsachen)

3,5% von ihrem Kind mit ihrem Liebhaber erwischt worden

Es scheint, dass trotz ihres unanständigen Verhaltens, diese Familienfrauen kein schlechtes Gewissen aufgrund ihres Benehmens plagt. Nur 6,7% der befragten Mütter räumten ein, dass sie sich schuldig fühlen, eine Affäre zu haben, während bei Frauen ohne Kind fast dreimal so viele so etwas wie Reue fühlen (17,5%). Betrachtet man die Tatsache, dass die österreichischen Muttis im Durchschnitt 5,1mal pro Monat Sex mit dem Liebhaber haben, aber nur 1,3mal mit dem eigenen Partner, so ist es nicht verwunderlich, dass jedes Jahr die Neuanmeldungen nach dem Muttertag in die Höhe schnellen (2012:

+251%!).

"Das meistgewünschte Geschenk für den Muttertag ist, endlich mal wieder Sex zu haben," stellt Christoph Kraemer, Europasprecher von AshleyMadison.com, fest. "Interessant ist auch, dass unsere österreichischen Mitglieder im internationalen Vergleich weniger oft Spass mit ihrem Partner haben und dafür umso mehr mit ihrem Liebhaber. Österreichische Frauen stehen also in Punkto Leidenschaft den als leidenschaftlich bekannten Französinnen, Italienerinnen oder Spanierinnen in nichts nach, nur dass die österreichischen Ehemänner den Wünschen ihrer Frauen anscheinend nicht genügend nachkommen."

Rückfragen & Kontakt:

Email: media @ ashleymadison.com