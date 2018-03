Wallner: "Bestellung von Elbs ausgezeichnete Entscheidung"

Landeshauptmann begrüßt die Ernennung von Benno Elbs durch den Vatikan zum neuen Diözesanbischof von Feldkirch

Bregenz (OTS/VLK) - Sehr erfreut hat Landeshauptmann Markus Wallner die Nachricht über die Ernennung von Benno Elbs zum neuen Diözesanbischof von Feldkirch zur Kenntnis genommen. "Benno Elbs ist ein begabter Seelsorger mit hohen menschlichen Fähigkeiten", charakterisiert Landeshauptmann Wallner den neuen Bischof. "Ich begrüße die Entscheidung ausdrücklich." Elbs habe bereits als umsichtiger Diözesanadministrator den Beweis erbracht, dass er der Aufgabe gewachsen sei. Darüber hinaus sei Elbs viele Jahre in der Diözese aktiv und kenne das Umfeld so gut wie kaum ein anderer, würdigte Wallner das bisherige verdienstreiche Wirken.

Bereits gestern, Dienstag (7. Mai), wurde im Ministerrat der Vorschlag des Vatikans, Benno Elbs zum Bischof von Feldkirch zu ernennen, angenommen. "Mit der Bestellung von Benno Elbs hat der Vatikan eine ausgezeichnete Entscheidung getroffen", erklärt der Landeshauptmann. Bereits in den mehr als 17 Monaten in der Funktion des Diözesanadministrators habe Elbs hervorragende Arbeit für die Diözese geleistet. Der Vatikan habe mit der Ernennung sehr umsichtig agiert, wie auch die ersten wohlwollenden Reaktionen in Vorarlberg und darüber hinaus gezeigt hätten. "Für die verantwortungsvolle Aufgabe als Bischof wünsche ich ihm weiterhin einen besonnenen Blick für die Herausforderungen, die sich stellen", so Wallner.

Benno Elbs

Benno Elbs, der nach Bruno Wechner, Klaus Küng und Elmar Fischer erst der vierte Bischof von Feldkirch sein wird, leitet seit November 2011 als Administrator die Geschicke der Diözese. Elbs wurde am 16. Oktober 1960 in Bregenz geboren. Er besuchte zunächst die Volksschule in seiner Heimatgemeinde Langen. Seine Matura legte er am Bundesgymnasium in Bregenz ab. Das Studium der Theologie an der Universität Innsbruck schloss Elbs 1986 mit dem Doktorat ab. In diesem Jahr wurde er auch zum Priester geweiht. Zunächst war er als Kaplan in Bregenz-Mariahilf tätig. Nachdem er die Befähigung zum ordentlichen Lehramt an höheren Schulen erworben hatte, arbeitete Elbs zudem an mehreren Schulen als Religionslehrer.

