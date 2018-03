Ein "Tatort", der "unvergessen" bleiben wird

Präsentation des ersten "Kärnten"-Krimis und eines begleitenden "Österreich-Bilds" in Bad Eisenkappel

Wien (OTS) - "Unvergessen" wird er bleiben - Harald Krassnitzer in seinem 30. Fall. Erstmals in der mehr als 40-jährigen Geschichte wird in dieser Jubiläumsfolge Kärnten zum "Tatort". Und zum Opfer wird am Pfingstmontag, dem 20. Mai 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 (auch als Hörfilm) in Sascha Biglers Austrokrimi-Debüt niemand Geringerer als Kommissar Moritz Eisner selbst. Bereits am Sonntag, dem 12. Mai 2013, wirft ein "Österreich-Bild aus dem Landesstudio Kärnten" (18.25 Uhr, ORF 2) einen Blick hinter die Kulissen dieser "Tatort"-Produktion. Die Premiere dieser beiden ORF-Produktionen ließen sich vor rund 500 Gästen gestern, am Dienstag, dem 7. Mai, im Kurzentrum in Bad Eisenkappel u. a. Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, Landesrat Dr. Wolfgang Waldner, Bürgermeister Franz-Josef Smrtnik, ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard, ORF-Fernsehfilmchef Dr. Heinrich Mis, ORF-Redakteur Alexander Vedernjak, die beiden Hauptdarsteller Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, Drehbuchautor und Regisseur Sascha Bigler sowie Produzent Klaus Graf nicht entgehen.

ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard: "Einheimische und Stars abseits des Scheinwerferlichts"

"Sendungen aus dem Landesstudio Kärnten sind nicht nur eine Herausforderung für die Redakteure und Techniker, sondern bringen auch den Regionen eine außergewöhnliche Wertschöpfung. Mit dem 'Österreich-Bild: Unvergessen - ein Tatort aus Kärnten' werden Einheimische sowie Stars der Filmbranche abseits des Scheinwerferlichtes gezeigt. Das ist genauso spannend wie der TV-Krimi selbst."

ORF-Fernsehfilmchef Dr. Heinrich Mis: "Vorurteile und Vergessen"

"Auf gegenseitigen Vorurteilen beharren und Unangenehmes vergessen wollen, das sind die großen Themen dieser 'Tatort'-Folge - und das alles ohne Holzhammer und erhobenen Zeigefinger. Nichts gegen lustige Filme mit Sonnenschein und Wörthersee, aber Kärnten hat verdient, ernst genommen zu werden."

Harald Krassnitzer: "Wir wurden fast ständig auf einen Begrüßungsschnaps eingeladen."

Erstmals ermittelt Moritz Eisner in Kärnten - und Harald Krassnitzer begab sich während der Drehpausen auch gleich auf die Suche nach seinen Wurzeln. Schließlich stammt sein Großvater aus Kärnten. Eine Reise in die Vergangenheit? "Ja, vor allem in meine Kindheit, denn in Kärnten verbrachte ich die ersten Urlaube mit meinen Eltern, an die ich mich erinnern kann. Wo uns der Onkel vom Bahnhof abgeholt und zu unserem Urlaubsquartier gebracht hat. Und mit uns herumgefahren ist, denn damals hatten wir noch kein eigenes Auto. Meine Wurzeln sind in Kappel an der Drau, ganz in der Nähe des Gurktales, wo die Krassnitzer-Namensdichte sehr hoch ist. Meinen Großvater habe ich aber leider nie kennengelernt, er ist im Krieg gefallen." Und weiter über die Dreharbeiten in Kärnten: "Wir wurden fast ständig auf einen Begrüßungsschnaps oder eine Jause eingeladen. Als wir auf einer Berghütte gedreht und von unserer Vorliebe für Parasolpilze geschwärmt haben, hat uns der Bauer am nächsten Tag einen ganzen Korb voll mitgebracht. Geerntet auf seiner Wiese. Die haben wir uns abends im Hotel zubereiten lassen."

Adele Neuhauser: "Bewegend und erschütternd"

Die Spurensuche führt das Ermittlerduo bis in die NS-Vergangenheit zurück: "Im Speziellen ging es um das 'Persmanhof'-Massaker. Die erschütternden Details über die Gräueltaten, die damals dort begangen wurden, haben uns alle sehr bewegt! Bis zum Drehbeginn wusste ich von diesen Ereignissen wenig, und natürlich tauchen dann auch Parallelen zu der Geschichte meiner Urgroßmutter auf. Sie ging freiwillig mit ihrem jüdischen Mann ins KZ, weil sie sich nicht von ihm lossagen wollte. Er verstarb und sie überlebte - Gott sei Dank. Leider habe ich sie nie kennengelernt, aber ich darf ihren Namen tragen, Adele!"

Sascha Bigler: "Eine Ausnahmesituation"

"Das Angebot, ein Teil der Kult-Reihe 'Tatort' zu werden, kann man nicht ablehnen", und so zeichnet Sascha Bigler bei "Unvergessen" erstmals für Buch und Regie verantwortlich. Beeindruckt hat ihn bei den Dreharbeiten besonders Harald Krassnitzer: "Er ist eine Naturgewalt und sehr in der Figur zuhause. Das hat schon eine Art Eigendynamik. Doch ich hatte insofern eine besondere Freiheit, da Moritz Eisner einen Kopfschuss erleidet und in dieser Folge nicht so hundertprozentig auf dem Parkett steht. Das war so ein bisserl eine Ausnahmesituation."

Sascha Biglers "Tatort"-Debüt

"Tatort - Unvergessen" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Graf Filmproduktion, mit Unterstützung des Landes Kärnten. In weiteren Rollen sind neben Krassnitzer und Neuhauser u. a. Tanja Raunig, Merab Ninidze, Juergen Maurer, Bojana Golenac, Peter Raffalt, Christopher Ammann, Aaron Karl, Peter Mitterrutzner, Hubert Kramar, Stefan Puntigam und Gerhard Liebmann zu sehen. Für Regie und Drehbuch (nach Motiven von Bernd Liepold-Mosser) zeichnet - erstmals bei einem "Tatort" - Sascha Bigler verantwortlich.

Mehr zum Inhalt ist online unter http://presse.ORF.at zu finden. "Tatort" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

"Österreich-Bild aus dem Landesstudio Kärnten" - ein Blick hinter die Kulissen

Die Dreharbeiten zum Austrokrimi "Unvergessen" fanden im Herbst 2012 in Kärnten und Wien statt. Und so führte es das rot-weiß-rote Ermittlerduo damals nicht nur nach Klagenfurt, sondern auch nach Bad Eisenkappel / Zelezna Kapla, in die südlichste Marktgemeinde Österreichs. Wie die Bevölkerung die Dreharbeiten erlebt und wie das Filmteam von den Bewohner/innen des Vellachtales empfangen wurde, erfährt das Publikum von ORF 2 schon am Sonntag, dem 12. Mai, um 18.25 Uhr. Denn dann wirft das "Österreich-Bild aus dem Landesstudio Kärnten: 'Unvergessen' - ein 'Tatort' aus Kärnten" einen Blick hinter die Kulissen und lässt Schauspieler/innen, den Produzenten und Crewmitglieder zu Wort kommen. Die Gestaltung übernahm Arnulf Prasch. Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

