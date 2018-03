Stronach/Tadler: Berlakovichs Abgang ist unumgänglich

Die vielen Pannen des Noch-Ministers müssen zum Rücktritt führen

wien (OTS) - "Minister Berlakovich ist jetzt endgültig reif für den Rücktritt", fordert Team-Stronach Agrarsprecher Erich Tadler. Nach dem gestrigen "Bienengipfel" - bei dem Berlakovich von seiner eigenen ÖVP zu einer 180-Grad-Wende gezwungen werden musste - sei der Minister "überreif für den Rücktritt".

Tadler: "Damit hat Berlakovich sein wahres Gesicht gezeigt. Er agiert wie ein beratungsresistenter, selbstherrlicher Großbauer. Der Umgang mit dem Bienensterben ist nur eine der vielen Pannen des Nochministers." Team-Stronach Agrarsprecher erinnert an Berlakovichs Beharren auf den umstrittenen Biosprit E10 über die fragwürdigen Berlakovich- Inserate in ÖVP-nahen Medien bis hin zu den falschen Angaben über die Almbewirtschaftung, was letztlich eine Millionenstrafzahlung an die EU nach sich ziehen wird. "Berlakovichs Abgang ist unumgänglich," so Tadler.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080