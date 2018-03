Harald Sonderegger zum neuen Landesrat gewählt

Mit 20 Stimmen

Bregenz (OTS/VLK) - Der Vorarlberger Landtag hat in seiner heutigen (Mittwoch, 8. Mai) Sitzung den langjährigen Bürgermeister der Gemeinde Schlins, Harald Sonderegger, mit 20 von 32 Stimmen zum neuen Landesrat gewählt. Er übernimmt die Ressorts von Andrea Kaufmann, die Ende Mai zur Dornbirner Bürgermeisterin gewählt werden soll.

Harald Sonderegger wurde am 19. Februar 1964 geboren. Nach seiner Matura am Bundesgymnasium Bludenz 1982, Absolvierung eines Abiturientenlehrgangs an der HAK Feldkirch, einem Austauschjahr in den USA und Ableistung des Präsenzdienstes studierte er Rechtswissenschaften an den Universitäten Innsbruck und Wien. Nach Absolvierung der Gerichtspraxis trat er als Verwaltungsjurist in den Landesdienst ein. 1995 wurde Sonderegger zum Bürgermeister der Gemeinde Schlins gewählt, ein Amt, das er bis zur Wahl in die Landesregierung 2013 ausübte. 2000 bis 2011 war er Vizepräsident des Vorarlberger Gemeindeverbands, anschließend zwei Jahre lang Gemeindeverbandspräsident. Sonderegger ist verheiratet und hat drei Kinder. Zu seinen Hobbys gehören Schi fahren, Rad fahren, Schwimmen und Jassen.

Sonderegger ist in der Landesregierung für die Ressorts Wissenschaft und Weiterbildung, Kultur, Archiv- und Bibliothekswesen, Musikschulen, Hochbau, Maschinenbau, Elektrotechnik, Seilbahnen und Aufzugstechnik zuständig.

Die bisherige Landesrätin Kaufmann soll Ende Mai zur Dornbirner Bürgermeisterin gewählt werden. In seiner Ansprache dankte Landeshauptmann Markus Wallner für die "ausgezeichnete Zusammenarbeit". Andrea Kaufmanns politischer Stil war geprägt von großem Engagement, betonte Wallner: "Sie war offen für Neues und gleichzeitig durchsetzungsfähig." Als Schwerpunkte ihrer Arbeit nannte der Landeshauptmann die Umsetzung des neuen Kulturgesetzes, die Neugestaltung des Landestheaters, zahlreiche personelle Weichenstellungen im Kulturbereich und den weiteren Ausbau der Fachhochschule Vorarlberg. Ein besonderes Anliegen war ihr die Kulturvermittlung - die Bevölkerung für Kultur zu begeistern und neue, auch junge, Bevölkerungsgruppen an Kulturnutzung und Kulturausübung heranzuführen.

