Nächster großer Schritt für Hervis in der europäischen Top-Liga des Sporthandels

Die von Hervis initiierte Joint Venture STMI baut mit dem Einstieg des spanischen Sporthändlers Forum Sport ihre Marktstärke kräftig aus.

Wals (OTS) - Die von Hervis und der französischen GO Sport Groupe im Mai letzten Jahres gegründete Einkaufsgemeinschaft STMI heißt ein weiteres Mitglied willkommen: Der in Spanien ansässige Sporthändler Forum Sport tritt bei. Die Joint Venture, eine führende Kraft im Sporthandelsgefüge in Europa, baut so ihre Marktstellung weiter aus und bringt zusätzliche Dynamik in die europäische Branche. Das gemeinsame Umsatzvolumen der STMI steigt damit um 125 Mio. Euro auf 1,6 Mrd. Euro. Das neue Mitglied Forum Sport verfügt über 40 Stores in Spanien, ist einer der Top 5 Sporthändler des Landes. Die STMI kommt damit auf insgesamt 1.310 Filialen weltweit.

STMI führt alle Einkaufsverhandlungen für die unter ihrem Dach vereinten Sporthändler, um die gemeinsame Kraft gegenüber den Herstellern zu nutzen. Die Partnerschaft STMI bedient 13 Länder in Europa und 24 Nationen weltweit. Mag. Alfred Eichblatt, Geschäftsführer der Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H., freut sich über den kräftigen Expansionsschritt: "Mit der Erweiterung der Joint Venture durch Forum Sport sind wir gesamteuropäisch noch besser aufgestellt, wir sind nun ein großer Player in der 'Champions League' des Sportfachhandels."

Der spanische Anbieter Forum Sport hat eine relevante Größe in Europa und verfügt über langjährige Expertise im Sporthandel. "Da Hervis neben Österreich auch in den CEE Ländern stark ist, die GO Sport Group und Twinner vor allem in Frankreich aktiv sind, war es ein logischer Schritt, eine Partnerschaft mit Forum Sport einzugehen und damit unsere Marktkraft zu erweitern", erklärt Alfred Eichblatt den strategisch wichtigen Schritt.

Hervis und der neue spanische Partner haben ein ähnliches Konzept. Vergleichbar sind Format, Größe und Sortiment, sowie die Kundenansprache. Die durchschnittliche Filialgröße des neuen STMI Mitglieds liegt bei rund 1.500 m2, sein Sortiment besteht zu 80 Prozent aus internationalen Brands, zu 20 Prozent aus Exklusivmarken. Die Eroski Group, ein großer Lebensmittelkonzern mit einem Umsatz von 10 Mrd. Euro, ist 86-prozentige Mutter von Forum Sport und ebenso wie Hervis Preisführer. "Wir sind vom Forum Sport Konzept überzeugt und haben damit einen Partner gefunden der ideal zu Hervis passt", konstatiert Eichblatt. "Ein wesentlicher Grund für die Erweiterung der STMI ist, dass wir durch Forum Sport zu sehr günstigen Angeboten Zugang bekommen. Das spanische Preisgefüge ermöglicht uns besonders niedrige Einkaufspreise - davon profitieren vor allem unsere Kunden", fügt Alfred Eichblatt hinzu.

Max Ackerer, STMI General Manager erklärt: "Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, Forum Sports bei STMI willkommen zu heißen. Unser neues Mitglied eröffnet uns sowohl im geografischen als auch strategischen Bereich zusätzlich Perspektiven und stärkt die Attraktivität von STMI ebenso, wie den Zugriff auf internationalen Markenprodukte".

Diego Llorente Gomez, General Manager von Forum Sport erklärt:

"Wir sind stolz darauf, der STMI beizutreten. Sowohl unsere Marktposition als auch und unsere weitere Entwicklung werden davon profitieren, internationale Marken zu einem noch kompetitiveren Preis anbieten zu können. Daher sind wir zuversichtlich, auch weiterhin Synergien entwickeln zu können."

Über STMI

Name der Gesellschaft: STMI (Sports Trade & Marketing International)

Sitz der Gesellschaft: Genf

Das Umsatzvolumen mit Forum Sport Spanien als neues Mitglied ist 1,6 Mrd. Euro pro Jahr.

Rechtsform: S.à.r.l. (Société à responsabilité limitée)

Über Hervis

Hervis mit seiner Unternehmenszentrale in Salzburg/Wals, ist mit rund 80 Österreich-Standorten die größte heimische Sportfachmarkt-Kette. Der dynamische Sport-Fachmarkt beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind knapp 200 Lehrlinge. Das 100%ige Tochterunternehmen der SPAR Österreichische Warenhandels-AG befindet sich national und international auf engagiertem Wachstumskurs. Seit 1997 ist Hervis auch im Ausland vertreten. Das internationale Filialnetz wird von Salzburg aus geleitet. Die Expansion wird konsequent vorangetrieben. Mit seinen aktuell 97 Auslands-Standorten in Deutschland, Slowenien, Ungarn, Tschechien, Kroatien und Rumänien zählt Hervis zu den fixen Größen im mitteleuropäischen Sportfachhandel. 2012 hat Hervis die internationale Einkaufsgemeinschaft STMI initiiert und ist damit in die Top Liga der Sporthändler in Europa aufgestiegen. Weitere Informationen: www.hervis.at

Über den Partner Forum Sport S.A.

Die 1991 gegründete Forum Sport S.A. betreibt 40 Stores in Spanien und ist Teil der Eroski Gruppe, die 86 % der Anteile hält. Forum Sports hat den Schwerpunkt auf dem nördlichen Teil von Spanien und ist hier - mit über 60.000 m2 Geschäftsfläche in Shoppingcentern und in Stadtzentren - der führende Sportartikelhändler. Zudem betreibt das Unternehmen einen Onlineshop. Forum Sport erzielte 2012 einen Umsatz von 125 Mio. Euro.

Über den Partner GO Sport Group

Die Groupe GO Sport erzielte mit ihren Marken GO Sport und Courir in den Segmenten Sportartikel und Textilhandel im Jahr 2012 einen Gesamtumsatz von 808 Mio. Euro. Obwohl die Gruppe ihren Sitz in Frankreich hat, ist sie auch international vertreten (in Polen, Belgien, Saudi-Arabien, Dubai, Guadeloupe, Martinique, Jordanien, Luxemburg, Rumänien, Qatar, Kuwait, Mauritius und Syrien). Die Gruppe betrieb per Ende März 2012 insgesamt 345 Verkaufsstellen, darunter 176 GO Sport-Filialen (davon 32 Franchisenehmer) und 169 Courir-Filialen (davon 12 Franchisenehmer).

Die Aktie der Groupe GO Sport notierte an der NYSE Euronext in Paris, Compartment C (ISIN: FR0000072456).

Über den Partner Twinner

Twinner International betreibt 750 Geschäfte im Sportartikel-Bereich in Frankreich, Spanien und Belgien, hauptsächlich über seine Netzwerke: Twinner (180 Geschäfte in Frankreich und 250 in Spanien) und Pros du Sport (320 Fachgeschäfte). Das französische Netzwerk - Pros du Sport ausgenommen - teilt sich in 70 Twinner Stores, von denen 30 unter der Marke "Techniciens du Sport" operieren, sowie 110 Bergsportgeschäfte, von denen 50 das "Montagne Authentique" Label tragen. Twinner Frankreich erzielte 2012 einen Umsatz von 230 Mio. Euro.

