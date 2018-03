UBM erreicht im 1. Quartal 2013 mehr Umsatz und größeren Gewinn dank hoher Wohnungsverkäufe in Deutschland

Wien (OTS) - UBM Realitätenentwicklung AG ist vielversprechend ins Jahr gestartet. Der Umsatz des an der Wiener Börse notierten Immobilienentwicklers stieg von Jänner bis März 2013 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 12,6 Mio. Euro oder 37,0 % auf 46,7 Mio. Euro. Noch deutlicher verbesserte sich die Ertragslage. Das konsolidierte Ergebnis erhöhte sich im 1. Quartal um 0,9 Mio. Euro oder 81,8 % auf 2,0 Mio. Euro. Ob sich der positive Trend auch in den nächsten neun Monaten fortsetzen wird ist von den Immobilienverkäufen abhängig. Die Aussichten aber sind günstig. Wie prognostiziert, verbessert sich die Verfassung der für UBM wichtigen Immobilienmärkte Polen und Deutschland. Nicht nur am Wohnungsmarkt nimmt das Investoreninteresse zu. Während sich in Deutschland das Hotelgeschäft erholt, läuft in Polen die Vermietung gewerblicher Immobilien deutlich besser als im Vorjahr.

In Erwartung weiterer Erholung, hat UBM die Investitionen im 1. Quartal um 7,7 Mio. Euro oder 47,8 % auf 23,8 Mio. Euro gesteigert. Für 2013 sind 100 Mio. Euro budgetiert. Der Fokus liegt auf dem deutschen Wohnungsmarkt, dem Poleczki Business Park in Warschau sowie Büros in Krakau und München. In Frankfurt und Amsterdam befinden sich Hotels in Entwicklung.

Rückfragen & Kontakt:

UBM Realitätenentwicklung AG

Roman Rusy Informationsmanagement

Tel.: 02625/37164, office @ rusy.at