Raiffeisen - Grätzelmillion für Wiener Wirtschaft -Variable Verzinsung aktuell rd. 1,45% p.a.

Wien (OTS) - "Wann, wenn nicht jetzt?" formuliert GD Stv. Georg Kraft-Kinz eine Einladung an Unternehmen in Wien. "Für EPU und KMU hat Raiffeisen in Wien mit der Grätzelmillion Top Beratung und Finanzierungsangebot im Duo-Pack. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für Unternehmer die Niedrigzinsphase für ihre Investitionen zu nützen!", so Kraft-Kinz.

Denn Raiffeisen in Wien bietet mit der Grätzelmillion die günstigste nicht öffentlich geförderte Finanzierung. Der niedrige 3 Monats Euribor mit 0,202 % (Stand: 7.5.2013) ermöglicht für Wiener Unternehmen Kredite aus der Raiffeisen Grätzelmillion mit einer Verzinsung von aktuell rd. 1,45% p.a. in Anspruch zu nehmen.

"Unserer Berater erarbeiten mit den Kunden den besten Finanzierungsmix und bieten beim Kredit außerdem auch Varianten um das niedrige Zinsniveau langfristig abzusichern", so Gaston Giefing, Leiter von Raiffeisen Handel und Gewerbe in Wien.

Die Grätzelmillion im Überblick

Einmalkredit (mind. 15.000 Euro, max. 150.000 Euro pro Betrieb)

Mind. 1 Million Euro Kreditvolumen pro Bezirk

Variable Verzinsung: 3-Monats-Euribor+ 1,25 % Fixmarge, das bedeutet aktuell rd. 1,45 % p.a.

Laufzeit: 5 oder 10 Jahre

Für die 10-jährige Laufzeit bieten wir Ihnen eine garantierte Zinsobergrenze von 4,5%.

Vierteljährliche Kapitalraten zzgl. Zinsen

Bearbeitungsgebühr: 2 % bis 3,5 % einmalig (bonitäts- und sicherheitenabhängig)

Verwendungszwecke: Neuinvestitionen in das Anlagevermögen, Ersatz-, Rationalisierungs- und Erweiterungsinvestitionen, bauliche Sanierungs- & Energiesparmaßnahmen

Kostenloser Unternehmens-Check für Unternehmer bis 30.6.2013.

Gemeinsam für die Wiener Wirtschaft - das ist der Leitgedanke von Raiffeisen Handel und Gewerbe in Wien. Kraft-Kinz und Giefing: "Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum der Wiener Handel- und Gewerbebetriebe gerade in wirtschaftlich bewegten Zeiten fördern. Dazu bietet Raiffeisen in Wien Unterstützung bei drei Themenstellungen, die in Zukunft immer wichtiger werden im kostenlosen Raiffeisen Unternehmens-Check an: Bilanzwert, Branchenwert, Ratingwert."

Im Bilanzwert werden die Bilanz und GuV-Daten der letzten fünf Jahre im Mehrjahresvergleich graphisch aufbereitet: dies ermöglicht dem Unternehmer Trends abzuleiten und darauf zu reagieren.

Im Branchenwert ermöglichen die anonymisierten Branchenvergleichsdaten den Blick über den Tellerrand des jeweils eigenen Betriebes.

"Der Ratingwert ist Zeichen für die offene Kommunikation mit unseren Kunden", so Giefing, "Durch grafisch aufbereitete Bilanzkennzahlen bekommt der Kunde offen seine Unternehmensbonität bei seiner Hausbank kommuniziert. Eine Information die den Kunden bei seinen strategischen Überlegungen für die Zukunft stützt und stärkt."

Diesen Unternehmens-Check im Wert von 450,--Euro bietet Raiffeisen Handel und Gewerbe bis 30.6.2013 zusätzlich kostenlos allen Unternehmern, die sich für die Grätzelmillion interessieren.

www.raiffeisenbank.at/hug

