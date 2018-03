"Am Punkt" mit Meinrad Knapp - Thema: Die Opposition im Nacken - droht der Großen Koalition bei der Nationalratswahl das Aus?

Mittwoch, 8. Mai 2013, 22.50 Uhr live bei ATV

Wien (OTS) - Bei fast allen vier Landtagswahlen kassieren Rot und Schwarz heuer eine kräftige Wähler-Watschn. Die Österreicher machen am Stimmzettel klar: andere Regierungen als die Große Koalition müssen her. In Salzburg und Tirol z.B. flirtet die ÖVP bereits heftig mit den Grünen, die zurzeit deutlich im Aufwind sind. Im Herbst wird dann in ganz Österreich gewählt und SPÖ und ÖVP müssen sich fürchten:

Die Opposition im Nacken - droht der Großen Koalition bei der Nationalratswahl das Aus?

Darüber diskutiert Meinrad Knapp live im Studio mit Stefan Wallner (Bundesgeschäftsführer Die Grünen), mit Thomas Hofer (Politikberater) sowie mit Peter Hajek (Meinungsforscher). Ein Vertreter der FPÖ ist angefragt. Im Analysestudio ist Daniela Kittner von der Tageszeitung "Kurier" zu Gast.

Zum ersten Mal in der österreichischen Markt- und Meinungsforschung wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Tool kommt wöchentlich in "Am Punkt" zum Einsatz. Diese Woche ist - unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Welche Partei ist Ihrer Meinung nach der größte Gewinner der vier Landtagswahlen in diesem Jahr?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen.

Die Internetadressen von "Am Punkt": ATV.at/ampunkt; blog.atv.at/ampunkt; facebook.com/ampunkt; twitter.com/ampunkt

Die E-Mail-Adresse von "Am Punkt": ampunkt @ atv.at

