"Fit am Feiertag" am 09. Mai 2013

Ganz Österreich bewegt sich!

Wien (OTS) - Heuer ist es am 9. Mai wieder so weit. Zu Christi Himmelfahrt lädt die Initiative "Fit für Österreich" mit ihren Kooperationspartnern, den Sport-Dachverbänden ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION und deren Vereinen sowie zahlreichen Gemeinden zur traditionellen "Fit am Feiertag"-Veranstaltung mit Bewegungsschwerpunkt ein.

Unser Motto: "radle... lauf... beweg dich"!

Dieses Motto haben 44 Veranstalter in ganz Österreich aufgegriffen und bieten an diesem Tag Bewegung an. Ergreifen Sie die Chance, mit Bewegung etwas für Ihre Gesundheit zu tun. Bewegung stärkt Herz und Kreislauf, fördert die Abwehrkräfte und kann Stress abbauen. Machen Sie den ersten Schritt, gemeinsam geht es leichter!

Unter http://www.ots.at/redirect/fitfueroesterreich finden Sie die Veranstaltungen von "Fit am Feiertag" in ganz Österreich aufgelistet nach Bundesländern. Suchen Sie eine Veranstaltung in Ihrer Nähe oder planen Sie einen Ausflug. Ob Wandern, Laufen, Radfahren, wählen Sie jene Bewegungsart, die Ihnen Spaß und Freude macht, das ist das Wichtigste.

Für alle jene, die am 9. Mai keine Zeit haben, ein Hinweis: Rund 6.000 Bewegungsangebote der Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION, ausgezeichnet mit dem "Fit für Österreich"-Qualitätssiegel, helfen, ganzjährig aktiv zu sein. Nähere Infos dazu finden Sie ebenfalls unter www.fitfueroesterreich.at.

Bewegung ist eine der wichtigsten Säulen für die Gesundheit. Schon 150 Minuten Bewegung mit mittlerer Intensität (sprechen ist noch möglich) pro Woche fördern die Gesundheit von Erwachsenen (für Kinder und Jugendliche werden sogar 60 Minuten täglich empfohlen). Welche Bewegung dabei gemacht wird, ist gar nicht so wichtig, Hauptsache, dass Freude dabei ist. Denn dann hat Bewegung auch noch positive Wirkungen auf das Gehirn. Machen Sie mit, Sie profitieren auf alle Fälle, denn: "Bewegung bringt's!"

