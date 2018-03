Einladung PG Coface zur Country Risk Conference, 14. Mai 2013, 9:30 Uhr

Wien (OTS) - Unter dem Titel "Währt die Währung? Wert der Währung?" findet am 14. Mai in Wien die 11. Country Risk Conference des internationalen Kreditversicherers Coface statt. Im Vorfeld dieser Konferenz werden die aktuelle Entwicklung ausgewählter Länder-Risiken und andere Schwerpunkte der Konferenz im Rahmen eines Pressegesprächs präsentiert.

11. Country Risk Conference



Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:



- Julien Marcilly, Head of Country Risk Coface Group

- Oliver Krupitza, Country Manager Coface Austria



Im Anschluss an das Pressegespräch findet im Palais

Niederösterreich die Country Risk Conference statt, bei der

internationale Top-Experten - darunter Finanzexpertin Sandra Navidi

sowie Ökonom und Autor Max Otte - über den Wert von Währungen im

Allgemeinen und des Euro im Besonderen diskutieren. Bei Interesse an

einer Teilnahme an der Konferenz bitten wir Sie um Kontaktaufnahme.



Datum: 14.5.2013, um 09:30 Uhr



Ort:

Coface 2. Stock, Sitzungszimmer 1

Stubenring 24, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Susanne KRÖNES

Director Marketing & Communications

Tel.: 01/515 54 512

susanne.kroenes @ coface.at