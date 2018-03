EANS-Adhoc: nebag / 17. ordentliche Generalversammlung vom 3. Mai 2013

05.05.2013

Zuwahl von Kuno Kennel in den Verwaltungsrat und Wiederwahl von Walter Häusermann für eine Amtsperiode von drei Jahren

Ausschüttung von CHF 1.00 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen

An der 17. ordentlichen Generalversammlung der nebag ag vom 3. Mai 2013 haben die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Es nahmen 64 Aktionäre, die total 57.4% des Aktienkapitals vertraten, an der 17. ordentlichen Generalversammlung im WIDDER HOTEL in Zürich teil.

Den Aktionären wird CHF 1.00 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet. Kuno Kennel wurde neu in den Verwaltungsrat der nebag ag gewählt. Verwaltungsrat Walter Häusermann wurde für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren bestätigt.

Wichtige Termine

08. Mai 2013 Aktien werden Ex-Agiorückzahlung gehandelt

14. Mai 2013 Auszahlung der Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen 23. August 2013 Veröffentlichung Halbjahresresultate

Emittent: nebag
Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: CH0005059438
Börsen: Amtlicher Markt: SIX Swiss Exchange

