Coty Inc. hilft bei der Beschaffung von rekordverdächtigen 3,7 Millionen USD zur Unterstützung der siebten Jahresgala von Delete Blood Cancer in New York City

New York (ots/PRNewswire) - Die siebte Jahresgala von Delete Blood Cancer am 1. Mai im Cipriani Wall Street-Gebäude hat alle Rekorde aus den Vorjahren gebrochen: Insgesamt wurden 3,7 Millionen USD zur Unterstützung des Kampfes gegen Leukämie und sonstige Blutkrebsarten beschafft. Die von Coty Inc., einem weltweit führenden Kosmetikunternehmen, und Delete Blood Cancer, einem Teilbereich des weltgrößten Zentrums für Knochenmarkspenden, gemeinsam beschafften Mittel werden zur Registrierung von 55.000 neuen Knochenmarkspendern beitragen und Patienten aus aller Welt helfen. In den letzten 20 Jahren hat Delete Blood Cancer DKMS bereits über 3,5 Millionen Spender in seine Kartei aufgenommen und so zu über 35.000 lebenserhaltenden Transplantationen in aller Welt beigetragen.

Im Zuge der hochkarätig besetzten Veranstaltung übergab Glenda Bailey, die Chefredakteurin von Harper's Bazaar, den "Delete Blood Cancer Award" an Suzi Weiss-Fischmann, die Mitgründerin, künstlerische Leiterin und EVP von OPI Products, für ihr herausragendes Engagement in dieser Angelegenheit. Popstar Katy Perry übergab einen Preis an Vera Wang, den Wang dann mit der Schauspielerin Leighton Meester für ihre Werbetätigkeit im Zusammenhang mit der "Share the Love"-Kampagne von Delete Blood Cancer teilte. Mit der Kampagne sollen Menschen dazu ermutigt werden, sich untersuchen und als Knochenmarkspender registrieren zu lassen. Katharina Harf, die Mitgründerin von Delete Blood Cancer und Co-Moderatorin der Veranstaltung, übergab die Auszeichnung an die Schauspielerin aus "Gossip Girl". TV-Persönlichkeit und Promi-Designer Nate Berkus trat als Co-Moderator der Gala auf.

Nach der Preisverleihung folgten im Rahmen der Veranstaltung unvergessliche Liveauftritte der mit dem Grammy Award ausgezeichneten Künstler Jill Scott und Lady Antebellum.

Emotionaler Höhepunkt des Abends war der wunderbare Moment, als der 19-jährige Spendenempfänger Darien Craig aus Nashville, dessen Spitzname "Kämpfer" ist, auf den Spendengeber traf, dem er sein Leben zu verdanken hat. Darien und seine Mutter Tina strahlten vor Glück und Dankbarkeit und waren völlig überrascht, als die Identität des Spenders bekannt gegeben wurde: Es handelte sich um Evander Holyfield Jr. - den Sohn der bekannten Boxlegende. Evander Holyfield erschien in Begleitung seines Sohnes auf der Bühne und übergab Darien ein besonderes Geschenk.

"In den vergangenen Jahren hat die gesamte Coty-Familie Delete Blood Cancer mit viel Engagement unterstützt. Ohne jede Einschränkung leisten Mitarbeiter, Partner und Fürsprecher von Coty Jahr für Jahr Unterstützung. Es ist immer wieder wundervoll mitanzusehen, wie selbstlos sich Menschen für diese Sache einsetzen", so Michele Scannavini, CEO von Coty Inc. und stellvertretender Vorsitzender der Veranstaltung.

"Die Gelegenheit gehabt zu haben, einem Spendengeber von Delete Blood Cancer den Empfänger vorzustellen, dessen Leben er gerettet hat, zeigt eindeutig, wie bedeutend unsere Tätigkeit ist. Wir sind Coty, unserem langjährigen Sponsoren aus der Unternehmenswelt, der all dies erst ermöglicht, zutiefst dankbar", so Katharina Harf.

Bei der schillernden Galaveranstaltung ebenfalls vertreten waren Anastasia Ganias ("True Blood"), Anja Rubik (Model), Coco Rocha ("The Face"), Derek Lam (Designer), Glenda Bailey (Harper's Bazaar), Georgia May Jagger (Model), Julie Henderson (Model), L.P. (Musikkünstler), Lindsey Vonn (Skifahrerin und Olympiateilnehmerin) sowie Dr. Mary Horowitz und andere.

Seit der Gründung der Partnerschaft im Jahr 2006 hat sich Coty Inc. umfassend in den Dienst von Delete Blood Cancer gestellt und die Organisation bei ihrer Mission unterstützt, Knochenmarkspender für Blutkrebspatienten zu finden und Leben zu retten. Seit Oktober 2006 unterstützt Coty Delete Blood Cancer-DKMS im Kampf gegen Leukämie, eine der häufigsten krebsbedingten Todesursachen der Welt. Im Jahr 1991 war Coty Inc. auf sehr persönliche Art und Weise von Leukämie betroffen, als der langjährige Coty Inc.-Vorsitzende Peter Harf der Krankheit erlag. In den Vereinigten Staaten werden jedes Jahr über 140.000 Menschen mit Blutkrebs diagnostiziert und mehr als 50.000 Menschen sterben an diesen Krebsarten. Leukämie ist die häufigste Todesursache bei Kindern.

Alle im Zuge der siebten Jahresgala von Delete Blood Cancer erwirtschafteten Erlöse werden direkt in die Rekrutierung von lebensrettenden Knochenmarkspendern und in die Weiterentwicklung der Krebstherapie und -versorgung fließen.

Informationen zu Delete Blood Cancerde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6190eabDelete Blood Cancer ist durch die Suche einer Familie nach einem geeigneten Knochenmarkspender entstanden. Heute zählt die Organisation zum weltgrößten Zentrum für Knochenmarkspenden. Wir haben zur Registrierung von mehr als 3,5 Millionen potenziellen Spendengebern und mehr als 35.000 lebenserhaltenden Transplantationen in aller Welt beigetragen. Doch damit ist es nicht getan. Jeden Tag kämpfen wir gegen Blutkrebs und arbeiten mit Familien, Gemeinden und Organisationen zusammen, um noch mehr Spendengeber zu rekrutieren und noch mehr Patienten eine zweite Chance im Leben zu bieten. Delete Blood Cancer-DKMS Americas ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die nach den Bestimmungen des Abschnitts 501(c)(3) der US-amerikanischen Steuergesetzgebung geführt wird. Besuchen Sie www.deletebloodcancer.org, um nähere Informationen zu erhalten oder sich als Knochenmarkspender einzutragen.

Informationen zur "Linked Against Blood Cancer"-Partnerschaft zwischen Coty und Delete Blood Cancer/DKMSde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@5711ffadIm Oktober 2006 stieß Coty Inc., ein aufstrebender Marktführer aus der Kosmetikbranche, als Gründungssponsor zu Delete Blood Cancer-DKMS und unterstützte die Organisation im Rahmen der "Linked Against Blood Cancer"-Partnerschaft zwischen Coty und Delete Blood Cancer/DKMS fortan bei ihrem Kampf gegen Blutkrebs. Coty hat seine umfassenden Beziehungen zu Prominenten genutzt, um das Bewusstsein für die Krankheit zu schärfen und zur Rekrutierung vieler Tausend Spender aus aller Welt beizutragen. Darüber hinaus hat Coty Delete Blood Cancer-DKMS beim Aufbau unabhängiger Delete Blood Cancer-DKMS-Gesellschaften in den Vereinigten Staaten, Polen und im Vereinigten Königreich unterstützt. Die Eröffnung weiterer Niederlassungen auf der ganzen Welt ist geplant. Mit Leukämie - eine Form von Blutkrebs und eine der häufigsten krebsbedingten Todesursachen der Welt - kam die Coty-Familie persönlich in Kontakt, als der langjährige Coty-Vorsitzende Peter Harf der Krankheit 1991 erlag.

