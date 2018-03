EANS-Adhoc: Mikron Holding AG / Aktionärsbindungsvertrag verlängert

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Sonstiges

03.05.2013

-------------------------------------------------------------------------------- Diese Medienmitteilung steht im PDF-Format zum Download bereit:

www.mikron.com/news --------------------------------------------------------------------------------

Kurzmitteilung der Mikron Holding AG an die Medien

Aktionärsbindungsvertrag verlängert

Biel, 3. Mai 2013, 17.45 Uhr. Der Aktionärsbindungsvertrag der Investorengruppe, die 70,3% der Stimmrechte der Mikron Holding AG hält, verlängert sich um zwei Jahre, das heisst bis Mai 2015. Kein Mitglied der Investorengruppe hat von der Ausstiegsmöglichkeit Gebrauch gemacht. Die Investorengruppe setzt sich zusammen aus der Ammann Gruppe Holding AG (Langenthal), Herrn Rudolf Maag (Binningen), der Tegula AG (Zürich), der Personalfürsorgestiftung Rieter AG (Winterthur) und der Corporate Investment Management Affentranger Holding AG (Genf).

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Kurzporträt der Mikron Gruppe

Die Mikron Gruppe entwickelt Fertigungs- und Automatisierungslösungen für hochpräzise Herstellungsprozesse. Verwurzelt in der Schweizer Innovationskultur ist Mikron ein weltweit tätiger, führender Anbieter für die Automobil-, die Medizinalgeräte- und Pharma-, die Konsumgüter-, die Schreibgeräte- und die Uhrenindustrie. Die beiden Divisionen Mikron Automation und Mikron Machining haben ihren Hauptstandort in Boudry und in Agno, Schweiz, mit zusätzlichen Produktionswerken in Deutschland, Singapur, China und den USA. Die Mikron Gruppe beschäftigt rund 1100 Mitarbeitende, die Mikron Kunden auf der Basis einer hundertjährigen Erfahrung in Hochleistungs- und Hochpräzisionsproduktion betreuen.

Investor-Relations-Kalender

19.07.2013, 07.00 Uhr, Medienmitteilung Halbjahresergebnis 2013 23.01.2014, 07.00 Uhr, Medienmitteilung Volumen 2013

10.03.2014, 07.00 Uhr, Medienmitteilung Veröffentlichung Geschäftsbericht 2013 10.03.2014, 10.00 Uhr, Medien- und Analystenkonferenz

08.04.2014, 16.00 Uhr, Generalversammlung 2014

Mikron® ist eine Marke der Mikron Holding AG, Biel (Schweiz).

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Mikron Holding AG Mühlebrücke 2 CH-2502 Biel Telefon: +41 32 321 72 00 FAX: +41 32 321 72 01 Email: mho @ mikron.com WWW: www.mikron.com Branche: Maschinenbau ISIN: CH0003390066 Indizes: SPI, SPIEX, SPI ex SLI Börsen: Domestic Standard: SIX Swiss Exchange Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Mikron Management AG, Martin Blom, Chief Financial Officer

Telefon +41 62 916 69 60, ir.mma @ mikron.com

Falls Sie keine Meldungen mehr von der Mikron Holding AG erhalten möchten,

melden Sie sich bitte per E-Mail ab: news.mho @ mikron.com, Betreff: REMOVE FROM

MAILING LIST