Egal ob Kleines Fest im Großen Garten, Internationaler Feuerwerkswettbewerb oder Musicalzauber im Gartentheater, egal ob Chortage, TANZtheater INTERNATIONAL oder Wintervarieté in der Orangerie: Herrenhausen unterhält!

Um auf die vielfältigen Veranstaltungen in den Herrenhäuser Gärten in Hannover und damit auch auf einen der schönsten Barockgärten Europas aufmerksam zu machen, startet die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) jetzt gemeinsam mit verschiedenen Partnern unter diesem Titel eine große Werbekampagne. Unter anderem mit Plakaten, Werbung in der Deutschen Bahn, Spots im Fahrgastfernsehen und Flyern wird Lust gemacht auf großartige Kleinkunst, Feuerwerke von Weltrang, das Shakespeare-Musical "Ein Sommernachtstraum", Gesang, Varieté oder Tanz auf höchstem Niveau.

Ab dem 7. Mai sorgen überregional rund 150 Großflächenplakate mit ausdrucksstarken Motiven der Veranstaltungshighlights in einem Umkreis von 50 Kilometern um Hannover ebenso dafür, dass niemand an Herrenhausen vorbeikommt, wie die rund 600.000 Reisefahrpläne in der Deutschen Bahn oder das prominent platzierte Banner am Hamburger Hauptbahnhof. Regional machen neben 35 Ganz-Litfaßsäulen und rund 300 Plakaten in Hannover auch Spots im Fahrgastfernsehen auf die mal mitreißenden, mal bewegenden und mal lustigen Erlebnismöglichkeiten in den Herrenhäuser Gärten aufmerksam. Ein eigens erstellter Flyer (Auflage 20.000 Stück) fasst die Veranstaltungshighlights zusammen.

"Rund ein Viertel der etwa 600.000 Besucher der Herrenhäuser Gärten kommt wegen der tollen Veranstaltungen", weiß Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der HMTG und Initiator der Kampagne. "Mit unserer gemeinsamen Kampagne versammeln wir nicht nur starke Partner unter einer Dachmarke, sondern machen gleichzeitig auch auf die vielfältigen Erlebnismöglichkeiten in Herrenhausen aufmerksam."

So werden die Gärten regelmäßig zur Bühne für hochkarätige Events wie den Internationalen Feuerwerkswettbewerb, der bereits zum 23. Mal stattfindet und seine rund 50.000 Besucher mit Feuerwerkskunst auf höchstem Niveau unterhält (25.5, 8.6., 24.8., 7.9. & 21.9.). Das Gartentheater verhilft dem frei nach Shakespeare inszenierten Musical "Ein Sommernachtstraum" zu einer romantischen Kulisse (2.-31.8.). In der Orangerie und auf weiteren Bühnen präsentiert das TANZtheater INTERNATIONAL (29.8. bis 7.9.) Highlights der internationalen zeitgenössischen Tanzszene. Zum internationalen Kultfestival avanciert ist das "Kleine Fest im Großen Garten" (10. bis 28.7.). Außerdem wird der Große Garten an vielen Abenden festlich beleuchtet - und am Jahresende stehen klassische Konzerte und das Winter-Varieté (23.11.13 - 26.1.14) auf dem Programm.

Die Herrenhäuser Gärten stehen seit über 300 Jahren für (Garten-)Kunst und Kultur auf höchstem Niveau. Der Große Garten als Kernstück des Ensembles zählt zu den bedeutendsten Barockgärten Europas. Eine Meisterleistung ist das wiedererbaute, in diesem Jahr eröffnete Schloss Herrenhausen. Es beherbergt neben Tagungsräumen das Museum Schloss Herrenhausen - eine Einrichtung der Landeshauptstadt Hannover, gefördert durch das Land Niedersachsen. Das Museum zeigt ab dem 15. Mai eine große Retrospektive "Schlösser und Gärten in Herrenhausen - Vom Barock zur Moderne". Historische Bauten wie Schloss, Galerie, Orangerie, Arne-Jacobsen-Foyer und die Außenanlagen sind eine herausragende Adresse für Events, Empfänge und Feierlichkeiten aller Art. Mit 3.000 Orchideenarten verfügt der Berggarten über eine der größten Orchideen-Dauerausstellungen Europas. Auch der im englischen Landschaftsstil gestaltete Georgengarten und der Welfengarten erfreuen sich größter Beliebtheit.

Weitere Informationen sowie den Flyer zum Downloaden finden Sie unter www.hannover-tourismus.de

