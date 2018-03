BZÖ-Widmann: Stronachs Politsöldnertruppe zerfällt auch in Oberösterreich

Linz (OTS) - "Der Zerfallsprozess des Team Stronach erreicht nach Tirol und Niederösterreich jetzt auch Oberösterreich. Stronachs Politsöldnertruppe zerfällt ungebremst" kommentiert BZÖ-Bündnissprecher und BZÖ-Oberösterreich Spitzenkandidat Rainer Widmann die heutige Flucht des stellvertretenden Stronach-Oberösterreich-Obmannes, Thomas Eppinger. Nach dem Wahldesaster in Tirol trotz teurer Kampagnen, zeige sich auch in Oberösterreich, dass das Team Stronach auf Sand gebaut sei und keine Zukunft habe.

Stronach geht für Widmann langsam die Luft aus und es sei nur mehr eine Frage der Zeit bis auch der greise Milliardär wieder in die Luft gehe und sich steuerschonend nach Kanada verabschiede. "Stronach hat in den letzten Jahren so viele Projekte vergeigt, genauso wird es schlussendlich bei seiner Söldnerpartei sein", so Widmann.

