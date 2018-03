Einladung Pressegespräch Boston Consulting Group 14. Mai 2013

Wien (OTS) - Die Karten in der Weltwirtschaft werden neu gemischt und die Spieler stellen sich neu auf.

In einer Zeit, in der sich die Kräfte in der Weltwirtschaft grundlegend verändern, sind die Herausforderungen für Unternehmen und Länder vielfältig und die Suche nach geeigneten Strategien in vollem Gang.

Was aber sind die wichtigsten Spielregeln für die Zukunft?

Wo sind die Risiken und Chancen für ein Land wie Österreich?

Unter dem Titel "Game Changing" hat BCG anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums Positionen zu großen Zukunftsthemen ausgearbeitet und ein Programm aufgelegt, um Unternehmen zu helfen, die großen Chancen durch die aktuellen Veränderungen in der Weltwirtschaft wahrzunehmen.

Einige der globalen Herausforderungen, die BCG identifiziert hat, sowie mögliche Maßnahmen, mit denen Österreich ihnen erfolgreich begegnen kann, präsentieren wir Ihnen im

Pressegespräch Boston Consulting Group:

Weltwirtschaft im Wandel - Quo Vadis Österreich?

am Dienstag, 14. Mai 2013 um 10.00 Uhr

bei The Boston Consulting Group

Am Hof 8, Dachgeschoß, 1010 Wien

Unsere Themen:

Wie kann Österreich in einer Welt der drei Geschwindigkeiten weiteres Wachstum generieren?

Wie kann Österreichs Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben - ist "Smart Simplicity" ein Wettbewerbsfaktor?

Ihre Gesprächspartner:

Dr. Hannes Pichler - Regional Head Austria

Dr. Antonella Mei-Pochtler - Senior Partner & Managing Director

