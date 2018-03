Die Museen in Stadt und Land entdecken

Haslauer und Widmann: "Woche der Salzburger Museen" startet am Montag, 6. Mai, mit Gratiseintritt in die Mozart-Museen

Salzburg (OTS) - In der Woche der Salzburger Museen von 6. bis 12. Mai 2013 warten wieder zahlreiche Museen in Stadt und Land bei kostenlosem Eintritt mit spannenden Sonderprogrammen für Groß und Klein auf - eine gute Gelegenheit, wieder einmal ein Lieblingsmuseum zu besuchen oder einfach museales Neuland zu entdecken. Die von Museumsreferent LH-Stv. Dr. Wilfried Haslauer initiierte Aktion findet in Kooperation mit Landesrätin Dr. Tina Widmann, die für Volkskultur und damit für die Regionalmuseen ressortzuständig ist, statt.

An den ersten sechs Tagen der Woche der Salzburger Museen - also von Montag bis Samstag - bieten abwechselnd jeweils eines oder mehrere der "großen" Museen in der Landeshauptstadt und Umgebung bei kostenlosem Eintritt attraktive Sonderprogramme. Am Sonntag, 12. Mai, dem Internationalen Museumstag, laden zum Abschluss die "großen" Museen noch einmal zum kostenlosen Besuch und mancherorts zu Sonderprogrammen ein. Darüber hinaus bieten 27 regionale Museen in allen Bezirken unter dem Motto "Tag der Salzburger Museen" vielfältige Angebote - ebenfalls bei gratis Eintritt.

Mozart-Museen laden am Montag ein

Zum Start der Museumswoche laden am Montag, 6. Mai, die beiden Mozart-Museen der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg (Mozarts Geburtshaus, Mozart-Wohnhaus) zum kostenlosen Hineinschnuppern ein. Mozarts Geburtshaus und Mozart-Wohnhaus sind am Montag von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Bei kostenlosem Eintritt erwarten die Besucherinnen und Besucher attraktive Sonderprogramme. In Mozarts Geburtshaus gibt es einstündige Führungen, jeweils um 10.00 und 12.00 Uhr. Im Mozart-Wohnhaus gibt es unter anderem Vorführungen auf Mozarts originalem Hammerklavier (14.00 und 16.00 Uhr) und Filmvorführungen von Opernproduktionen der Salzburger Festspiele. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf "Die Entführung aus dem Serail" (1967), "Don Giovanni" (1954) und "Die Zauberflöte" (1964) freuen. Die 1991 eröffnete Ton- und Filmsammlung im Mozart-Wohnhaus ist das größte Spezialarchiv für Ton- und Bildaufnahmen zum Leben und Werk Mozarts.

Woche der Salzburger Museen im Überblick

Montag, 6. Mai: Kostenloser Eintritt und Sonderprogramm in den beiden Mozart-Museen der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg (Mozarts Geburtshaus, Mozart-Wohnhaus).

Dienstag, 7. Mai: Kostenloser Eintritt und Sonderprogramm im Haus der Natur.

Mittwoch, 8. Mai: Kostenloser Eintritt und Sonderprogramm im Keltenmuseum Hallein.

Donnerstag, 9. Mai: Kostenloser Eintritt im Museum der Moderne Mönchsberg.

Freitag, 10. Mai: Kostenloser Eintritt und Sonderprogramm im Dommuseum zu Salzburg und im Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain.

Samstag, 11. Mai: Kostenloser Eintritt und Sonderprogramm in den Häusern des Salzburg Museums Salzburg: Museum und Panorama Museum in der Neuen Residenz, Domgrabungsmuseum, Volkskunde Museum im Monatsschlössl Hellbrunn und Spielzeug Museum.

Sonntag, 12. Mai: Internationaler Museumstag, Tag der Salzburger Museen - mit kostenlosem Eintritt und Sonderprogrammen in den "großen" Museen und in 27 Regionalmuseen in allen Bezirken.

Weitere Informationen zur diesjährigen Woche der Salzburger Museen und das detaillierte Programm sind unter www.museumswoche.at, www.tagdermuseen.at, www.salzburgermuseen.at und www.salzburg.gv.at/museen (Museumsportal des Landes) abzurufen. Die Woche der Salzburger Museen wird landesweit mit Plakaten, Foldern, Inseraten und PR-Beiträgen beworben. Auch für das Online-Video-Angebot des Landes-Medienzentrums unter www.salzburg.gv.at/online-video wurde das Thema interaktiv aufbereitet.

