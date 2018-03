Veranstaltungshinweise: Europatag 2013

Politik und Kultur rund um den Europatag

Wien (OTS) - Das Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich und die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich begehen auch dieses Jahr den Europatag 2013 wieder mit einer Reihe von gemeinsamen Aktivitäten.

Wir laden alle MedienvertreterInnen herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:

- Montag, 6. Mai 2013, 12:00 Uhr

Europa Club Wien Spezial: "Europa, was geht mich das an?" Veranstaltungsort: EU-Haus Wien, Wipplingerstr. 35, 1010 Wien

Es diskutieren:

Barbara Prammer, Präsidentin des österreichischen Nationalrats Johannes Hahn, EU-Kommissar für Regionalpolitik

Andreas Schieder, Staatssekretär, Bundesministerium für Finanzen Reinhold Lopatka, Staatssekretär, Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Ulrike Lunacek, Mitglied des Europäischen Parlaments

Moderation:

Meinrad Knapp, Nachrichtenmoderator, ATV

Wir ersuchen um Anmeldung an: europaclub @ oegfe.at oder unter 01/533 49 99 - 16

- Dienstag, 7. Mai 2013, 19:30 Uhr

"EUROPA(TAG) im Theater"

Wie Europa gelingt. Eine EU-Familienaufstellung

Veranstaltungsort: Schauspielhaus, Porzellangasse 19, 1090 Wien

Worum geht es dabei?

Die Europäische Union begibt sich in Psychotherapie. Denn in der Familie brodelt es gewaltig: Euro-Krise, Identitätsprobleme und jede Menge unbewältigter Geschichte und Geschichten haben den Einigungsprozess nahezu zum Erliegen gebracht. Unter Leitung einer erfahrenen Familientherapeutin werden zunächst sieben EU-Mitgliedstaaten an ihren Blockaden, Ressentiments und historischen Wunden arbeiten in der Hoffnung, der europäischen Familie neue Zuversicht und Einigkeit zu verleihen. Wird es gelingen, die Familie vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren? Eine ebenso heikle wie unterhaltsame Operation am offenen Herzen Europas.

Weiters weisen wir auf die Veranstaltungen des Europe Direct Netzwerkes hin:

- Europe Direct Tirol:

Mittwoch, 8. Mai, 9.30 Uhr, Landhaus, Innsbruck:

Präsentation des Europäischen Märchenbuches

- Europe Direct Vorarlberg/Dornbirn

11. Mai, Europapassage

Europa-Infostand

- Europe Direct Oberösterreich

7. Mai von 10 bis 16.00 Uhr, Lentia City Center Linz

Vorstellung der Broschüre zu den EU-Bürgerrechten " Sie haben Recht"

- Europe Direct Nordburgenland und Südburgenland

6 Mai 2013, 19.00 bis 21.00 Uhr, Seerestaurant Katamaran Rust sowie 8. Mai 2013, Burg Lockenhaus

Vortrag: Ihre Rechte als EU-Bürger

- Europe Direct Niederösterreich:

8. Mai 10.00 Uhr, Filmhof Wein4tel, Asparn/Zaya

Festveranstaltung "Das Europa der Bürgerinnen und Bürger "

- Europatag in Salzburg:

8. Mai 2013, 9.00 bis 19.30, Europark/Theaterplatz

Europatag im Europark

- Europatag in Klagenfurt

8 Mai 2013 von 10.00 bis 14.00, Europahaus Klagenfurt

Europatag im Europahaus

- Europe Direct Wien

9.5.2013, 14:00 und 14.30 Uhr, Schloßpark Schönbrunn, Hietzinger Tor, Wien

Fahrt mit dem Schönbrunn Express zur Gloriette - "Reise durch Europa" für Kinder

- Europe Direct/ Europahaus Steiermark:

7. Mai , 17 bis 19 Uhr, ORF-Landesstudio Steiermark, Graz

Festakt "Fokus Serbien"

8. Mai, 19.30 Uhr, Schubert Kino, Graz

Europakino: Vorführung des LUX-Filmpreisgewinners 2012 "Shun Li und der Dichter"

Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen rund um den Europatag in ganz Österreich finden Sie unter:

http://www.europarl.at/view/de/VERANSTALTUNGEN/Veranstaltungen2013/20

13-05.html

sowie

http://ec.europa.eu/austria/agenda/index_de.htm

Rückfragehinweis:

Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko, Pressesprecher

Tel.: +43 1 516 18/329

E-Mail: heinz-rudolf.miko @ ec.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich

Mag. Huberta Heinzel, Presse-Attaché

Tel.: +43 1 516 17/201

E-Mail: huberta.heinzel @ ep.europa.eu