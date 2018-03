1001 Nacht - Wohnen und orientalisch Einrichten mit Suppan & Suppan Möbel

Wien (OTS) - Nicht erst seit den "Erzählungen aus 1001 Nacht" fasziniert der Orient mit seinen kunstvollen Verzierungen, geheimnisvollen Lichtspielen und prächtigen Farben. Suppan & Suppan in Wien zählt seit vielen Jahren zu den ersten Adressen für den orientalischen Einrichtungsstil. Fast wöchentlich treffen neue Lieferungen aus Marrakesch, Fes oder dem fernen Rajasthan ein. Kunstvolle silberne Lampen zaubern Lichtspiele an Wand und Decke.

Farben für den orientalischen Einrichtungsstil

Die Farbenwelt des Orients umfasst viele intensive Farben wie Violett, ein starkes Rot, ein prächtiges Türkis und Pink kombiniert mit Orange. Noch heute werden Seidenstoffe in Indien von Hand genäht und kunstvoll bestickt. Aber auch die farbenfrohen orientalischen Hängeleuchten aus buntem Glas, die komplett von Hand gefertigt werden, sind Teil des orientalischen Einrichtungsstils. Kugellampen, Sternlampen, die klassische Form mit Türmchen, die an Minarette erinnern - die Auswahl ist so groß. Laila und Wolfgang Suppan suchen jedes Stück selbst vor Ort aus. So findet man bei Suppan & Suppan ausschließlich echtes orientalisches Kunsthandwerk.

Orientalische Möbel, handgelegte Mosaiktische & Lampen wie aus 1001 Nacht

Das Handwerk hat beim Möbel und Accessoires aus dem Orient lange Tradition. So entstehen unverwechselbare, Jahrhunderte alte Verzierungen auf Tabletts, auf Schränken und Tischen und Couchtischchen. Viele Boutique Hotels, Restaurants und Clubs richten mit orientalischen Elementen ein und dekorieren für Ihre Besucher einen Zauber aus 1001 Nacht. Jeder Tisch ist somit ein Unikat.

Online Shop für orientalisches Wohnen

Alle Möbel & Accessoires von Suppan & Suppan kann man auch online kaufen. Im Online Shop http://www.suppanundsuppan.at findet man eine riesige Auswahl an orientalischen Wohnideen.

