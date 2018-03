Öko- Alternativen zu umstrittenen Neonicotinoiden in Österreich zugelassen und bewährt

Lahnau, Wien (OTS) - In immer mehr Ländern konnte ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Einsatz von neonicotinoidhältigen Pflanzenschutzmittel und einem massiven Bienensterben nachgewiesen werden (Mullin et al. 2010; Henry et al. 2012). Während Imker und Umweltschutzgruppen das geplante Verbot begrüßten, kam es nach heftigen Protesten seitens der Neonicotinoid-Hersteller zu einer Verschiebung des Verbots. IBMA, der Dachverband der biologischen Pflanzenschutzmittelhersteller, klärt nun auf: "Ein Verbot der für Bienen gefährlichen neonicotinoidhaltigen Mittel gefährdet -wie gerne von einigen Pflanzenschutzkonzernen behauptet - die Agrarproduktion in keiner Weise. Für alle Einsätze sind wirksame biologische Alternativen zugelassen, verfügbar, und in der Praxis bestens bewährt".

Maiswurzelbohrer: Bekämpfung ohne Bienenschädigung möglich

Neonictionidhältige Saatgut-Beizmittel haben im Maisbau zu einer Schwächung ganzer Bienenvölker und letztlich auch zu einem Bienensterben geführt (z.B. Baden-Württemberg 2008). In Folge wurde das Mittel für den Maisanbau in einigen europäischen Ländern (IT, GE) verboten. Seit einigen Jahren sind nützliche Nematoden, das sind kleine Fadenwürmer, erfolgreich in Österreich, Deutschland, Italien und Frankreich unter dem Handelsnamen "dianem" im Einsatz. In der Steiermark werden aktuell 10 ha damit behandelt. Die Nützlinge werden gleichzeitig mit dem Saatgut ausgebracht und parasitisieren den gefährlichen Maiswurzelbohrer derart, dass er wenig später verendet. Die Kosten für das ökologische Pflanzenschutzmittel liegen bei 120-150 EUR/ha.

Weitere Infos: http://www.e-nema.de/maiswurzelbohrer.php

http://www.youtube.com/watch?v=0K75WVXDSHc

www.ibma-da.org, www.e-nema.com

Alle Alternativen zu Neonicotionoide sind in der IBMA DA-Online-Datenbank für Pflanzenschutzmittel abrufbar:

www.ibma-da.org/index.php?id=18

