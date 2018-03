SP-Deutsch ad Hoch: Wien trotz Krise erfolgreich unterwegs!

Wiener ÖVP in Sachen Arbeitsmarktpolitik völlig ideen- und konzeptlos

Wien (OTS/SPW) - "Die heutige zynische Polemik des Wiener ÖVP-Landesgeschäftsführers ist mehr als entbehrlich und darüber hinaus einfach falsch", betonte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Donnerstag in Replik auf entsprechende Aussagen von Alfred Hoch. "Trotz schwieriger wirtschaftlicher Verhältnisse verzeichnet Wien einen Beschäftigungsrekord - auch gerade weil die Arbeitsmarktpolitik und die Wirtschaftsförderung der Stadtregierung die richtigen Impulse setzt. So ist es gelungen, die negativen Konsequenzen der Krise für den Arbeitsmarkt so gering als möglich zu erhalten: Derzeit gibt es in Stadt um rund 20.000 Arbeitsplätze mehr als noch vor der Krise im Jahr 2008!", führte Deutsch weiter aus.****

Heute habe sich Wien als klare Nummer 1 bei Betriebsansiedlungen in Österreich positioniert, so Deutsch: "Unter der Führung von Bürgermeister Häupl wurden alle Chancen der Ostöffnung genützt. Die Zahl der dadurch neu entstandenen Arbeitsplätze seit Mitte der 1990er Jahre wird auf mehr als 100.000 geschätzt! Es ist wie in kaum einer anderen Stadt gelungen, manuelle Industriearbeitsplätze durch international wettbewerbsfähigere Dienstleistungsarbeitsplätze zu ersetzen."

Die Wiener SPÖ behalte aber auch die Zukunft Wiens fest im Auge, unterstrich Deutsch: "Die SPÖ geführte Stadtregierung unter Bürgermeister Michael Häupl entwickelt die Stadt konsequent in Richtung der wissensbasierten Ökonomie weiter: Durch Investitionen in Wissenschaft, Forschung und Entwicklung sowie durch die Gestaltung der 'Schule der Zukunft', um allen Kindern beste Bildungschancen zu ermöglichen! Die jüngste Auszeichnung Wiens als innovativste Stadt Europa belegt den Erfolg dieser Strategie." Die Wiener ÖVP dagegen sei hier völlig konzept- und ideenlos: "Herr Hoch könnte anregen, dass sich seine Parteifreunde nicht mehr länger an die 'Schule des 19. Jahrhunderts' krallen und stattdessen endlich eine große Bildungsreform auf Bundesebene angegangen wird!"

Die SPÖ sei die Partei der Arbeit, betonte Deutsch abschließend: "Wir sorgen für Arbeit, von der man leben kann: Durch Investitionen, durch die Ausbildungsgarantie für junge Menschen und durch Qualifizierungsmaßnahmen für die Arbeitnehmer. Die ÖVP hat in all diesen Bereichen nichts vorzuweisen, sondern vertritt lediglich jenes neoliberale Gedankengut, dass Europa in die Krise gestürzt hat!" (Schluss) tr

