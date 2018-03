Quietschgesund - woran Sie frischen Spargel erkennen (mit Geräusch)

Baierbrunn (OTS) - Bis Johanni nicht vergessen: sieben Wochen Spargel essen. So heißt es in einem Sprichwort und das bedeutet: ab jetzt beginnt die Spargelzeit und sie dauert traditionell bis Johanni, also bis zum 24. Juni. Wenn Sie Spargel kaufen und die Stangen aneinander reiben, dann sollten Sie dieses Geräusch hören: Geräusch Spargelquietschen (4 sec). Denn dann ist das Gemüse wirklich frisch. Woran man frischen Spargel noch erkennt, das weiß Hans Haltmeier, Chefredakteur der "Apotheken Umschau":

"Außer dem Quietschen kann man natürlich nach dem Aussehen gehen. Frischer Spargel glänzt und die Köpfe sind fest verschlossen. Die Schnittstellen sollten sauber und feucht sein. Wenn die Stangen rissig sind oder sich biegen lassen, dann ist er nicht mehr frisch."

Spargel ist nicht nur lecker, sondern auch sehr gesund:

"Man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber im Spargel stecken sehr viele Vitamine und auch andere wichtige Nährstoffe. Mit einer Portion Spargel deckt man zum Beispiel zwei Drittel des Tagesbedarfs an Betacarotin, Vitamin E und Eisen ab."

Ein weiterer Vorteil von Spargel: das Gemüse eignet sich vorzüglich zum Abnehmen:

"Ja, das kann man so sagen. 100 Gramm Spargel enthalten ja nur ungefähr 20 Kilokalorien, und zwar unabhängig davon, ob es der weiße oder der grüne ist. Man kann also mit gutem Gewissen auch eine große Portion essen, wenn man auf Sauce Hollandaise oder Buttersauce verzichtet, da stecken natürlich sehr viele Kalorien drin."

Fettarme und trotzdem leckere Saucen lassen sich zum Beispiel aus fettarmem Joghurt zaubern, schreibt die "Apotheken Umschau". Oder man bereitet Spargel einmal ganz anders zu - zum Beispiel als Spargel-Rhabarber-Kompott oder als leckeren Salat mit Bärlauch-Pesto.

