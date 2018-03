Dr. Peithner KG: Österreichs Marktführer in Sachen Homöopathie feiert 30 Jahre Standort Wien-Inzersdorf

Wien (OTS) - "Innovation hat sich auch in harten Zeiten immer bewährt. Der Erfolg gibt der Dr. Peithner KG und der Austroplant-Arzneimittel GmbH recht. Hat sich die Unternehmensgruppe doch von einer kleinen Apotheke, die auch heute noch existiert, zu einer expandierenden Arzneimittelherstellung entwickelt", freut sich Bezirksvorsteher Gerald Bischof und gratuliert dem seit 30 Jahren in Wien-Inzersdorf ansässigen pharmazeutischen Unternehmen zum Firmenjubiläum. "Ich möchte Mag. Martin Peithner und seinem gesamten Team die herzlichsten Glückwünsche überbringen und mich gleichzeitig bedanken. Die Dr. Peithner/Austroplant-Gruppe hat in den vergangenen Jahrzehnten viele sichere Arbeitsplätze geschaffen und damit die Wirtschaft unseres Bezirks beachtlich belebt. Weiterhin so erfolgreiche Jahrzehnte!"

Die Dr. Peithner KG, Tochter der Dr. Willmar Schwabe-Gruppe, ist ein modernes Unternehmen, dass seit jeher nach strengsten, traditionellen Richtlinien Arzneimittel herstellt. Österreichs Marktführer auf dem Gebiet der Homöopathie produziert an seinem Standort Wien-Inzersdorf, der heuer sein 30-jähriges Bestehen feiert, sowohl klassische Homöopathika (Einzelmittel) in Form von Globuli, Tabletten oder flüssigen Lösungen von der Urtinktur bis zum fertigen Endprodukt als auch Schüßler-Salze (Lizenzgeber ist DHU - Deutsche Homöopathie Union). Das breite Sortiment der Dr. Peithner KG umfasst jedoch viel mehr - auch homöopathische Komplexmittel der Firma Heel (Biologische Heilmittel Heel), und Eigenentwicklungen sowie Probiotika von Symbiopharm.

In der Phytotherapie (planzliche Arzneimittel) ist das Erfolgsunternehmen AustroplantSpezialist in Sachen neurologische Indikationen, Herz-, Gefäß- und Atemwegserkrankungen sowie im urologischen Bereich.

"Gesundheit ist unser höchstes Gut. Als Hersteller und Lieferant von pflanzlichen und homöopathischen Arzneimitteln sind wir uns der großen Verantwortung bewusst", so Mag. Martin Peithner, MBA, Leiter der Firmengruppe Dr. Peithner KG und Austroplant-Arzneimittel GmbH:

"Ein besonderes Qualitätsmerkmal bei der Herstellung flüssiger Homöopathika ist die Handverschüttelung, wie sie der Erfinder Samuel Hahnemann beschrieben hat und bis heute bei Dr. Peithner KG praktiziert wird." Zurecht stolz ist Peithner aber auch auf seine Phytopharmaka, insbesondere auf ein innovatives Produkt gegen geistige und körperliche Symptome von Stress. Vitango(R), das erste seiner Art, erobert seit drei Jahren den österreichischen Markt.

Weitere Gäste des Abends waren Generalkonsul Dr. Johann Kwizda, Obmann des Ausschusses Handel mit Arzneimitteln bei der Österreichischen Wirtschaftskammer, der in seiner Rede die Bedeutung von Klein- und Mittelunternehmen - zu denen die Dr. Peithner KG und die Austroplant-Arzneimittel GmbH zählen - für den Wirtschaftsstandort Österreich unterstrich und Dr. Robin Rumler, Präsident des Verbandes der Pharmazeutischen Industrie (PHARMIG), der die Wichtigkeit von rezeptfreien Arzneimitteln (OTC-Präparaten), insbesondere Phytopharmaka und Homöopatika, für unser Gesundheitssystem hervorhob. Dr. Dirk Reischig, Geschäftsführer der Dr. Willmar Schwabe GmbH, zu der die Dr. Peithner/Austroplant-Gruppe seit 2009 gehört, würdigte die gute Performance der Unternehmen und unterstrich deren große zukünftige Bedeutung für die Schwabe-Gruppe.

30 Jahre Globuli & Co. made in Wien-Inzersdorf

Im Jahre 1983 wurde das Betriebsgebäude in Wien-Inzersdorf eröffnet. Nach mehreren Ausbaustufen umfasst die Betriebsfläche für Produktion und Vertrieb für homöopathische und pflanzliche Arzneimittel heute mehr als 6.000 m2. Bei der Eröffnung des Betriebsgebäudes 1983 waren 40 MitarbeiterInnen bei der Firmengruppe Dr. Peithner/Austroplant beschäftigt. Heute zählt das Unternehmen 120 MitarbeiterInnen am Standort Wien-Inzersdorf und weitere 80 in den Niederlassungen in Budapest, Bratislava und Prag.

Jährlich verlassen unter anderem 172 Millionen Stück homöopathische Tabletten und Schüßler-Salze "made in Vienna" das Produktionsgelände. Im Bereich Phytotherapie werden jedes Jahr mehr also 2,6 Millionen Packungen ausgeliefert. Der Umsatz stieg von ca. 25 Mio. im Jahr 2001 auf ca. 32,5 Mio Euro im Jahr 2012. Die Exportquote hatte eine Steigerung von 15 % auf 32 % zu verzeichnen.

Wie alles begann:

Gegründet wurde die Dr. Peithner KG von der Familie Peithner, die sich seit rund 200 Jahren dem Apothekerberuf verpflichtet hat. Im Jahre 1910 gründete Familie Peithner die noch heute bestehende St. Anna Apotheke in Wien Meidling. Seit April 2009 gehört Dr. Peithner KG zur Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel GmbH, dem wichtigsten deutschen Hersteller homöopathischer und pflanzlicher Arzneimittel, der heute weltweit rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Zusammenarbeit der Familien Peithner und Schwabe begann aber bereits in den 1950er Jahren.

