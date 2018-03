"Bewusst gesund": Schulterschmerzen - wie Ablagerungen dem Gelenk zusetzen

Außerdem am 4. Mai: Tipps zum Thema "Akupunktur"

Schulterschmerzen - wie Ablagerungen dem Gelenk zusetzen

Ein plötzlich einschießender, fast unerträglicher Schmerz im Schultergelenk. Auf einmal ist die Beweglichkeit des Gelenks blockiert, jede kleinste Veränderung der Armposition schmerzt. So mancher Betroffene denkt in der Situation an einen Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule oder gar an Herzinfarkt. Grund dafür kann jedoch die sogenannte Kalkschulter sein. Frauen zwischen dem 35. und 60. Lebensjahr sind von diesen Kalkablagerungen im Sehnengewebe häufiger als Männer betroffen. Ausgelöst wird die Kalkschulter meist durch sitzende Bürotätigkeiten. "Bewusst gesund" hat sich angesehen, wie Betroffenen geholfen werden kann. Gestaltung:

Andi Leitner.

Körperschulung - wie kleine Bewegungen große Effekte erzielen

Eine genaue Wahrnehmung und Analyse der eigenen Bewegungsmuster, die ein Bild des Körpers und seiner Störungen zeigen soll - das ist die Feldenkraismethode, die von dem israelischen Physiker Moshe Feldenkrais entwickelt wurde. Die Teilnehmer bewegen sich während einer Übungsstunde zumeist langsam, stets auf der Suche nach mühelosen Bewegungsabläufen. Gleichzeitig ist es auch möglich, eine Vielzahl von möglichen Variationen eines beliebigen Bewegungsablaufs zu erlernen. Diese Methode ist vor allem für Menschen geeignet, die aufgrund von Schmerzen und Stress einen neuen Umgang mit sich selbst finden möchten. Gestaltung: Karin Fürhapper.

Sattelfest - an welchen Schrauben man drehen muss

Radfahren gehört zu den Lieblingssportarten der Österreicherinnen und Österreicher; fast jeder dritte schwingt sich in seiner Freizeit auf den Drahtesel. Damit man mit dieser Form der Bewegung aber auch wirklich etwas für die Gesundheit tut, ist es wichtig, dass das Fahrrad richtig eingestellt ist: Das gilt vor allem für den Sattel und die Lenkstange. Denn so verhindert man Beschwerden, die auch bei einer so gesunden und im Prinzip schonenden Sportart auftreten können. "Bewusst gesund" hat sich die wichtigsten Punkte von Radexperten und Orthopädie-Spezialisten erklären lassen und bringt eine kompakte Zusammenfassung, worauf es ankommt, sowie die letzten ergonomischen Neuerungen im Bereich Fahrradtechnik. Gestaltung:

Christian Kugler.

"Bewusst gesund"-Tipp zum Thema "Akupunktur"

Bei der Akupunkturbehandlung werden bestimmte Punkte an der Körperoberfläche mit biegsamen Nadeln stimuliert, indem sie unterschiedlich tief in die Haut gedreht werden. Bei dieser jahrtausendealten, aus China stammenden Behandlung sollen die Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt werden. Informationen dazu gibt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

