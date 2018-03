Hohe Töne, heiße Rhythmen und Theatersport

Die Wiener Sängerknaben laden zum Sommercamp am Wörthersee

Wien (OTS) - Es ist zwar kein Schloss am Wörthersee, in dem die Wiener Sängerknaben jedes Jahr einen Teil ihrer Ferien verbringen, doch das Ferienheim in Sekirn bietet auf elf Hektar alles, wovon Buben bei einem zünftigen Urlaub träumen. Ein eigener Strand am See, ein Ruderboot, ein großer Rasenplatz zum Fußballspielen, Ascheplätze für Tennis, Badminton und Volleyball und eine Minigolfanlage, Wald zum Wandern, ein Bach zum Dammbau, ein Grillplatz und sogar eine kleine Farm mit Kühen, Schweinen und Hühnern.

Es ist ein Feriencamp, maßgeschneidert für sangesfreudige Buben der dritten Volksschulklasse: Sie können im Juli zwei Wochen lang hautnah erleben wie das ist, ein Wiener Sängerknabe zu sein. Drei bis vier Stunden täglich wird gesungen, probiert, gespielt. Das Angebot umfasst Chorsingen, Stimmbildung, musikalische Spiele. Zum ersten Mal werden die Kids in diesem Jahr mit Theatersport auf eine Opernproduktion vorbereitet: Rotasia soll im Februar 2014 im MuTh Premiere feiern.

Ob man schon Noten lesen kann oder nicht, spielt keine Rolle. Hier lernen die Buben nach einer von den Wiener Sängerknaben eigens entwickelten Methode Singen vom Blatt. "Es ist eigentlich wie Bücherlesen," meint der achtjährige Valentin. Er freut sich auf das Fischen. Und eine Hütte will er auch bauen.

Fünf Klaviere hat das Camp; andere Instrumente sind willkommen. Um die jungen Sänger kümmern sich der künstlerische Leiter Gerald Wirth, Regisseur Philipp Krenn und Arnold Schlechter, Kapellmeister in der Volksschule der Wiener Sängerknaben. Für Spaß und Spiel zuständig ist das Pädagogenteam der Wiener Sängerknaben.

Sommercamp der Wiener Sängerknaben für Buben von 8 bis 9 Jahren

22. Juli bis 3. August 2013

Preis: 210 Euro

Vorsingen und Anmeldung:

Freitag, 17.5. und 24.5. 2013, jeweils ab 16 Uhr in der Volksschule der Wiener Sängerknaben und nach Vereinbarung

Information:

Elisabeth Ondraschek

ondraschek@wsk.at oder Tel: 0664 - 451 88 60

Bildmaterial steht Ihnen unter folgendem Link zum Download zur Verfügung:

http://bilderserver.skyunlimited.at/index.php/MuTh/Sommercamp-WSK/#

Rückfragen & Kontakt:

Presse-Rückfragen:

Elke Hesse, ehesse @ wsk.at; Tel: 0676-4204094

Dr. Tina Breckwoldt, tbreckwoldt @ wsk.at; Tel: 01-216394245