Finanzskandal Land Salzburg: Experte Lukas macht Politik

Wien (OTS) - Der als Koordinator zur Aufarbeitung des Salzburger Finanzskandals beschäftigte Linzer Universitätsprofessor Meinhard Lukas kommt seiner Aufgabe, für die er offiziell bezahlt wird, nur sehr unzureichend nach. Stattdessen macht er gezielt im Finish des Wahlkampfes Politik. Diesen Vorwurf erhebt der Sprecher der Beratungsplattform Finanzbuddha, Robert Süss, angesichts der jüngsten Auftritte des Wissenschaftlers.

Jetzt geriert sich der Jurist auch noch als Experte für graphologische Gutachten. Laut Medienberichten habe Lukas die Qualität zweier derartiger Gutachten als Experte bewertet und wurde daraufhin von SPÖ Klubobmann Meisl gebeten, einen weiteren Gutachter zu benennen, um ein für die SPÖ ungünstiges Gutachten nochmals in Frage zu stellen. "Als Privatperson oder Politikanwärter ist es Professor Lukas unbenommen, den Generalsanwalt für eine Partei zu spielen. Als vom Land Salzburg für eine konkrete Aufgabe bestellter und vom Steuerzahler finanzierter Experte missbraucht er jedoch seine Stellung", kritisiert Süss.

Anlässlich der letzten Sitzung des Finanzüberwachungsausschusses in der vergangenen Woche verkündete Lukas, dass die Spekulationsgeschäfte bis ins Jahr 2001 zurückreichen. Die politische Reaktion auf diese Aussage blieb erwartungsgemäß nicht aus. Jene Informationen, die man von einem wirklichen Experten in diesem Zusammenhang erwarten würde, blieb der Professor jedoch schuldig. Zur Frage, ob das Land mit diesen Swaps Gewinne oder Verluste gemacht hat, verlor der Mann kein Wort. Ebenso unbeantwortet blieb die Frage, wie viel die Banken aus diesen Swaps verdient haben. Dies ist jedoch wesentlich für die Beurteilung von Schadenersatzansprüchen gegenüber Banken. "Dafür wurde der Professor eigentlich engagiert," kritisiert der Sprecher von Finanzbuddha.

Aufarbeitung der Geschäfte zwischen 2007 und 2010 ist unabdingbar

Die Bedeutung bezüglich Verhandlungen wegen Verjährung sollte Lukas bewusst sein. Erstaunlich sei auch, dass Geschäfte aus dem Jahr 2001 gefunden werden können, nicht jedoch aus dem Zeitraum 2007 bis 2010, wo bekanntermaßen infolge der Finanzkrise massive Buchverluste entstanden sind. "Die Behauptung, die historische Aufarbeitung des Finanzskandals wäre zu aufwendig, ist einfach nur Unsinn. Diese Aufgabe lässt sich in einem überschaubaren Zeitraum abwickeln und ermöglicht Anspruchsgrundlagen an Banken, die dem Steuerzahler mehr bringen, als politische Schuldzuweisungen", meint Robert Süss.

"Spätestens seit diesem Vorfall muss jedem klar sein, dass die Glaubwürdigkeit von Expertenaussagen maßgeblich zur Legitimation von politischen Botschaften benutzt werden und nicht zur Aufklärung des Finanzskandals," meint der Finanzexperte.

Wer die Vorgangsweise des Professors genauer verfolge, wird rasch erkennen, dass Lukas nur jene Fakten aufdecke, von denen klar ist, dass sie in den nächsten Tagen ohnehin an die Öffentlichkeit gelangten. Aktuelles Beispiel für diese Taktik: Die zuletzt von Lukas kommunizierten 200 Millionen Euro. Verlust aus der Auflösung des Schattenportfolios wären auch ohne Zutun des "Koordinators" ein paar Tage später durch die Fakten aus dem Rechnungsrohbericht bekannt geworden. Die Kritik des Rechnungshofs an der Auflösung der OeBFA-Swaps mit Folgekosten von EUR 35 Mio. pro Jahr blieb freilich unkommentiert. "Da hätte Lukas wohl auch an sich selbst Kritik üben müssen. Schlussendlich hat er die Auflösung befürwortet," so Süss. In Linz, wo ein Experten-Statement aus sachlicher Sicht dringend notwendig wäre, hat man vom auch dort beauftragten Universitätsprofessor schon lange nichts mehr in der Öffentlichkeit gehört.

