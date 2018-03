ERDgespräche mit Polly Higgins, Prof. Tim Jackson, Bill McKibben, Alexander Egit und Harald Katzenschläger am 16. Mai in der Hofburg

Größte grüne Vortragsveranstaltung Österreichs in Wien

Wien (OTS) - Auf Einladung von NEONGREEN NETWORK kommen am 16. Mai Polly Higgins, britische Prozessanwältin und Umweltaktivistin und Tim Jackson, Ökonom und Autor von Wohlstand ohne Wachstum nach Wien. Gemeinsam mit Bill McKibben Sachbuchautor und Gründer der Klimaschutzorganisation 350.org, der live aus den USA zugeschaltet wird, Alexander Egit, CEO von Greenpeace sowie Harald Katzenschläger, Gründer der Dreamacademia, treten sie bei den bereits 6. ERDgesprächen NEONGREEN NETWORKs, als Vortragende in der Wiener Hofburg vor rund 700 Gäste. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 und ist für jeden gegen eine freiwillige Spende zugänglich. Anmeldungen ab sofort unter www.erdgespraeche.net. Für MedienvertreterInnen besteht die Möglichkeit zu Einzelinterviews. Anmeldungen an Adam Pawloff, global @ neongreen.net

ERDgespräche 2013



Vortragsveranstaltung von NEONGREEN NETWORK mit Polly Higgins, Prof.

Tim Jackson, Bill McKibben, Alexander Egit und Harald

Katzenschläger. Infos und Anmeldung unter www.erdgespraeche.net.



Datum: 16.5.2013, um 17:30 Uhr



Ort:

Wiener Hofburg, Eingang Josefsplatz

Josefsplatz, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Adam Pawloff

Email: global @ neongreen.net

Mobil: 0650 37 22 524