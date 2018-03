Für die "Luftkinder" Sport betreiben

Je zehn Karten für sechs europäische Ironman-Veranstaltungen

Wien (TP/OTS) - Get breatless for PH! Außer Atem für an Lungenhochdruck erkrankte Kinder! Das ist das Motto, das ab 5. Mai (dem World PH Day) um die Welt gehen wird. Mit Sport und einer tollen Ironman-Kooperation möchte die Patientenvereinigung PH (Pulmonale Hypertonie) auf die Krankheit aufmerksam machen.

Die "Schmetterlingskinder" kennt jeder, die "Luftkinder" kaum jemand. Um das zu ändern, hat die Initiative Lungenhochdruck mit dem 5. Mai nicht nur den 1. World PH Day ins Leben gerufen, sie hat auch eine Kooperation mit sechs Ironman-Veranstaltungen in Europa abgeschlossen. Dem aber nicht genug, stellen sich weltweit Sportler aller Leistungsschichten in den Dienst der guten Sachen. So auch Toni Polster, der für die Initiative einen Werbespot aufgenommen hat.

Beim 2. Wiener Zoolauf werden zum Beispiel Teilnehmer mit dem Get-breathless-for PH-T-Shirts starten und die werden dann auf der Seite www.worldphday.org bis zum 5. Mai 2014 gesammelt. Ziel ist es, auf der ganzen Welt so viele Sportler mit diesen T-Shirts auszustatten wie nur möglich. Wer also einen Sport-Event veranstaltet, egal wie klein, kann sich unter info @ lungenhochdruck.at kostenlos ein Get-breathless-for PH-T-Shirt organisieren, sich fotografieren lassen und mit diesem Bild seinen Beitrag zu mehr Popularität für diese Krankheit leisten.

Teilnehmer und VIP-Karten für Ironman-Events

Bei den Ironman-Veranstaltungen werden nicht nur - im wahrsten Sinne des Wortes - die Werbeglocken für Get breathless for PH geläutet, die Veranstalter stellen auch pro Event, der allesamt ausgebuchten Veranstaltungen (18. Mai - Lanzarote, 16. Juni - Berlin, 23. Juni - Nizza, 30. Juni - Klagenfurt, 7. Juli - Haugesund, 28. Juli - Zürich) zusätzlich je zehn Teilnehmerkarten zur Verfügung. Der Reinerlös geht an die Initiative PH. Zusätzlich sind je zehn Zuseher-VIP-Karten gegen eine kleine Spende zu haben. Buchbar unter www.ironman.com

Egal ob aktiver oder passiver Ironman-Fan oder Hobby-Sportler, jede Mitwirkung ist willkommen. Für Ihre redaktionelle Unterstützung danken wir recht herzlich!

