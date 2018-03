Philharmonischer Frühling auf Schloss Halbturn

Musikalische Höchstnoten und Bernstein-Kostbarkeiten

Halbturn (OTS) - Das Barockschloss Halbturn verfeinert uns den pannonischen Frühling erneut mit der beliebten Konzertreihe "Château Classic", bei der Philharmonisches auf höchstem Niveau geboten wird. Den Auftakt übernehmen am 11. Mai die Wiener Mozartisten unter der Leitung von Dirigent Hans Peter Ochsenhofer mit Solist Paul Halwax in der Pfarrkirche Halbturn, wo das Orchester schon die Jahre zuvor die BesucherInnen wahrlich verzauberte. Im historischen Ambiente des Freskensaals begeistert am 18. Mai das Steude Quartett und am 1. Juni das Ensemble Musica Sera. Tauchen Sie ein in die Welt der klassischen Musik und lassen Sie sich verzaubern! Es empfiehlt sich, die begehrten Karten am besten gleich zu reservieren.

Die Jahresausstellung BERNSTEIN. Das Gold des Nordens führt in die Welt des Bernsteins. Das fossile Harz fasziniert seit Jahrtausenden und war zeitweilig wertvoller als Gold. Höhepunkt der Ausstellung ist der beeindruckende Nachbau des berühmten Bernsteinzimmers. Das Originalzimmer wurde 1701 von Friedrich I. in Auftrag gegeben und gilt seit Ende des 2. Weltkrieges als spurlos verschwunden. Auf Schloss Halbturn kann man dieses Zimmer und viele weitere Bernsteinkostbarkeiten nun bestaunen bis 27. Oktober 2013.

Termine der Konzertreihe CHÂTEAU CLASSIC:

- 11. Mai 2013, 19.30 Uhr: WIENER MOZARTISTEN,Pfarrkirche Halbturn

- 18. Mai 2013, 19 Uhr: STEUDE QUARTETT, Freskensaal Schloss Halbturn - 1. Juni 2013, 19 Uhr: ENSEMBLE MUSICA SERA, Freskensaal Schloss Halbturn, Kartenpreise Euro 29,-/25,-/21,-

Rückfragen & Kontakt:

Schloss Halbturn, 7131 Halbturn

Kathrin Kolby

Tel.: +43 (0) 2172 8594-42

presse @ schlosshalbturn.com

www.schlosshalbturn.com