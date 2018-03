EANS-Adhoc: Bank Sarasin + Cie AG / Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt erklärt restliche sich im Publikum befindende Namenaktien B der Bank Sarasin für kraftlos

02.05.2013

Dekotierung am 21. Mai 2013 vorgesehen

Am 25. April 2013 hat das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt alle restlichen sich im Publikum befindenden Namenaktien B der Bank Sarasin für kraftlos erklärt. Diese Entscheidung folgt auf den im Oktober 2012 erfolgten Vollzug des öffentlichen Übernahmeangebots von Safra für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien B der Bank Sarasin, als dessen Folge Safra 99% des Aktienkapitals und der Stimmrechte der Bank Sarasin hielt.

Auf Antrag der Bank Sarasin hat die SIX Swiss Exchange der Dekotierung der Namenaktien B der Bank Sarasin zugestimmt. In Übereinstimmung mit dem beabsichtigten Zeitplan ist vorgesehen, dass die Dekotierung am Dienstag, 21. Mai 2013 erfolgt und dass die Namenaktien B der Bank Sarasin am Freitag, 17. Mai 2013 zum letzten Mal an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden (letzter Handelstag).

Safra Gruppe

Die Safra Gruppe verfügt über einen hochangesehenen Namen im globalen Private Banking und darf auf eine erfolgreiche, langjährige Geschichte zurückblicken. Zu den Safra Banken gehören die J. Safra Sarasin Holding und ihre Tochtergesellschaften, die Banco Safra und die Safra National Bank of New York. Alle verfügen über eine solide finanzielle Grundlage. Per Dezember 2012 wies die Safra Gruppe gesamthaft Eigenmittel von rund USD 12,9 Mia. sowie verwaltete Kundenvermögen in der Höhe von USD 200 Mia. aus. Die Banken der Safra Gruppe sind weltweit an 156 Standorten vertreten und beschäftigen über 7 700 Mitarbeitende.

J. Safra Sarasin Gruppe - Nachhaltiges Schweizer Private Banking seit 1841 Die internationale, der Nachhaltigkeit verpflichtete Bankengruppe ist an 30 Standorten in Europa, Asien, dem Mittleren Osten und Lateinamerika vertreten. Die J. Safra Sarasin Gruppe steht weltweit für ihre Private-Banking-Tradition, hohe Sicherheit und gut geführtes, konservatives Wachstum im besten Sinne ihrer Kunden. Per Ende Dezember 2012 betreute sie Kundenvermögen von rund CHF 130 Mia., beschäftigte rund 2 140 Mitarbeiter und verfügte über Eigenkapital von etwa CHF 3,4 Mia.

