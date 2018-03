EANS-News: SE Swiss Estates AG / Geschäftsbericht 2012 vorgelegt - Jahresgewinn nach Steuern CHF 4.4 Mio.

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Utl.: Net Asset Value steigt um 17.4 Prozent

Geschäftsberichte

Zuerich (euro adhoc) - SE Swiss Estates AG hat heute wie angekündigt den Geschäftsbericht 2012 vorgelegt. Die Eigenkapitalrendite (ROE) konnte auf 17.3 % gesteigert werden, das Betriebsergebnis nach Steuern (NOPAT) auf CHF 4.4 Mio., bei einem Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 4.9 Mio. Das Eigenkapital wurde auf CHF 25.9 Mio. (Vorjahr CHF 21.1 Mio.) gesteigert, wobei der Fremdfinanzierungsgrad auf 65.1 % (Vorjahr 67.4 %) gesunken ist; dies bei nur geringfügig auf CHF 42.5 Mio. (Vorjahr CHF 42.4 Mio.) erhöhten Hypothekarverbindlichkeiten. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf CHF 73.4 Mio. (Vorjahr CHF 68.5 Mio.). Die Net Asset Value (NAV) pro Titel mit Nominalwert von CHF 50.00 per 31.12.2012 beläuft sich auf CHF 59.16 (Vorjahr CHF 50.41), was einem Zuwachs von etwa 17.4 % entspricht.

Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2012 findet am 24. Mai 2013 in Zürich statt.

Die Titel der SE Swiss Estates AG sind an der BX Berne eXchange (www.berne-x.com) kotiert.

Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: SE Swiss Estates AG Badenerstrasse 290 CH-8004 Zuerich Telefon: +41 (0)848 00 6000 FAX: +41 (0)848 00 9000 Email: info @ swiss-estates.ch WWW: http://www.swiss-estates.ch Branche: Immobilien ISIN: CH0019304531, CH0023926550 Indizes: Börsen: Geregelter Markt: BX Berne eXchange Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Udo Roessig, CEO

+41 (0) 848 00 60 00