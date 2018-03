EANS-News: Goldbach Group AG / Generalversammlung 30. April 2013

Medienmitteilung

Goldbach Group Generalversammlung vom 30. April 2013

Küsnacht, 30. April 2013. Generalversammlung folgt Anträgen des Verwaltungsrates - Dividende von CHF 0.80 pro Aktie

Die Generalversammlung der an der SIX Swiss Exchange kotierten Goldbach Group AG ist am 30. April 2013 mit grossem Mehr allen Anträgen des Verwaltungsrates gefolgt. An der Generalversammlung waren 4'557'348 Aktien oder 84.55 % der stimmberechtigten Aktien vertreten.

Die Generalversammlung beschloss eine Dividende von CHF 0.80 pro berechtigter Aktie. Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Dr. Beat Curti, Peter A.C. Blum, Dr. Patrick Eberle, Ronald Sauser, Michael Scheeren und Joachim Schoss, wurden für eine weitere statutarische Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Neu in den Verwaltungsrat wurde Jens Alder gewählt; er ersetzt den scheidenden VR-Präsidenten Bruno Widmer.

