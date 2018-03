EANS-Adhoc: Schwieriges wirtschaftliches Umfeld und Marktveränderungen - Biella Group für Herausforderungen strategisch gut gerüstet Biella-Neher Holding AG

Brügg/Biel, 30. April 2013 - Am 29. April 2013 hat die Generalversammlung der Biella-Neher Holding AG stattgefunden. Alle Traktanden wurden im Sinne des Verwaltungsrats gutgeheissen. Neu in den Verwaltungsrat wurde Andreas Schmidt gewählt. Die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2013 war von einem rauen wirtschaftlichen Umfeld geprägt. Marktveränderungen erfordern weitere operative und strategische Weichenstellungen.

Am 29. April 2013 fand die 113. Generalversammlung der Biella-Neher Holding AG am Sitz der Gesellschaft in Brügg/Biel statt. Alle Traktanden wurden im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen.

Neu in den Verwaltungsrat wurde Andreas Schmidt gewählt. Er ersetzt Dr. Heinz Wägli, der nach Ablauf seiner Amtsdauer altersbedingt aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausscheidet. Heinz Wägli gehörte dem Verwaltungsrat seit 1999 an. Als ausgewiesener Finanzfachmann hat er seither die Entwicklung der Biella Group vom ursprünglich nationalen Schweizer Anbieter zu einem der heute grössten europäischen Büroartikelhersteller begleitet. Daniel Eicher, Präsident des Verwaltungsrats, hat Heinz Wägli für die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit gedankt.

Laufendes Jahr

Die PBS-Branche stand auch im ersten Quartal des laufenden Jahres ganz im Zeichen des rauen wirtschaftlichen Umfeldes. Sowohl die schwache Konjunktur als auch strukturelle Marktrückgänge infolge der voranschreitenden Digitalisierung haben zu einer deutlichen Abschwächung geführt. Dies ging auch an der Biella Group nicht spurlos vorüber. Insbesondere die Märkte in der Schweiz, Polen und anderen osteuropäischen Ländern entwickelten sich schwach. Zuwächse waren hingegen im deutschen Markt - der nach der Falken-Akquisition im letzten Jahr der umsatzstärkste Teilmarkt der Biella Group ist - zu verzeichnen. Allerdings deuten erste Anzeichen auch hier auf eine Abkühlung im weiteren Jahresverlauf hin.

Biella wird sich - im Rahmen der bestehenden Expansions- und Herstellerstrategie - konsequent auf die verschärften Marktherausforderungen einstellen. Nach der Falken-Übernahme ist die Gruppe dafür strategisch gut gerüstet. 2013 wird von den erforderlichen Weichenstellungen geprägt sein und sich als Übergangsjahr gestalten. Das gesteckte Ziel, die EBIT-Marge bereits in diesem Jahr zu verbessern, erweist sich angesichts der erwachsenden Belastungen und Veränderungen als sehr anspruchsvoll.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Die Biella Group zählt mit der Akquisition der Falken-Gruppe zu den bedeutendsten und leistungsstärksten europäischen Anbietern von Büroartikeln. Die Gruppe verfügt über Produktions-standorte in Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Polen, Grossbritannien und Rumänien, über Logistikzentren in Brügg/Biel, Wiener Neustadt, Warschau und Enkhuizen (NL) sowie über ein europaweites Vertriebsnetz. Gruppenweit beschäftigt Biella rund 1'100 Mitarbeiter/-innen. Die Biella-Neher Holding AG ist an der Berner Börse BX Berne eXchange kotiert (Symbol: BLLN, Valor: 151948s, ISIN: CH0001519484).

Biella Group

Biella-Neher Holding AG

Erlenstrasse 44, Postfach

CH-2555 Brügg

Sekretariat Gruppenleitung

Tel.: +41 32 366 3 404 oder 251

E-Mail: communications @ biella.eu