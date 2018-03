DLA Piper: Arbeitsrechts-Experte Stephan Nitzl steigt zum Partner auf - DLA Piper Weiss-Tessbach verstärkt interne Strukturen

Wien (OTS) - Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper Weiss-Tessbach hat Stephan Nitzl (36) zum Partner ernannt. Der Arbeitsrechts-Experte ist seit 6 Jahren in der Sozietät und seit einem Jahr Leiter der Wiener Employment-Praxis.

Mag. Nitzl berät laufend Klienten bei Betriebsübergängen, bei Restrukturierungen, beim Abschluss von Anstellungsverträgen, in Kündigungsfällen, den Verhandlungen von Betriebsvereinbarungen und Sozialplänen. Zuletzt war er für zwei internationale Großunternehmen bei Akquisitionen von österreichischen Unternehmen und den damit verbundenen Betriebsübergängen im Einsatz. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Beratung bei Haftungsfragen des Managements von Unternehmen.

"Mag. Nitzl ist ein ausgewiesener Spezialist in allen Bereichen des Arbeitsrechts und ein großer Gewinn für unsere Mandanten und die Sozietät. Mit seiner Ernennung beweisen wir erneut, dass sich DLA Piper nicht nur durch Lateral Hires bereits etablierter Branchenplayer kontinuierlich verstärkt, sondern auch erfolgreichen Junganwälten gute Chancen auf eine Partnerschaft bietet", sagt Dr. Claudine Vartian, Managing Partnerin im Wiener Büro von DLA Piper.

DLA Piper Weiss-Tessbach verstärkt interne Strukturen

Die Partnerernennung von Mag. Nitzl ist ein weiterer wichtiger Schritt der Kanzlei im Rahmen des laufenden internen Optimierungs-und Strukturierungsprozesses. In diesem Zusammenhang ist auch der Umstand zu betrachten, dass per 30. April 2013 zwei Partner die Kanzlei verlassen werden: IPT Partner Dr. Alexander Cizek wird fortan im Rahmen einer kleineren Struktur anwaltlich beraten und Dr. Wolfgang Freund aus dem Bereich Finance and Projects möchte sich zukünftig außerhalb der Kanzlei vollständig der Beratung eines einzigen Klienten widmen. Partnerin MMag. Sabine Fehringer übernahm von Dr. Cizek die Führung der IPT Gruppe, im Bereich Finance and Projects besteht für eine Nachbesetzung kein aktueller Bedarf, da diese Gruppe erst kürzlich mit dem renommierten Finanzrechtsexperten Attila K. Csongrady von Freshfields prominente Verstärkung auf Partnerebene erhalten hat.

"Unsere Kanzlei hat in den letzten drei Jahren stärker an ihren internen Strukturen gearbeitet als andere Kanzleien auf dem Wiener Markt. Das äußerte sich dann auch in einer im Vergleich zum Durchschnitt etwas erhöhten Rotation auf Partnerebene" so Vartian, und weiter: "Dass der Rechtsmarkt international und auch in Österreich stärker in Bewegung ist als es noch vor ein paar Jahren der Fall war, gründet sich - vor allem bei internationalen Kanzleien - darauf, dass sich diese immer schneller an die aktuellen Marktbedingungen anpassen und daher grundsätzlich intensiver an internen Strukturen arbeiten, als etwa kleinere nationale Kanzleien. Nicht alle Anwälte wollen oder können das in diesem Tempo mittragen und entschließen sich daher, andere Wege zu gehen. Das ist auch völlig legitim. Im Rahmen unserer Optimierungsarbeit haben wir seit Anfang 2010 sowohl die Anzahl unserer Wiener Partner als auch der Juristen an unserem Standort insgesamt immer konstant gehalten und uns gezielt in jenen Bereichen verstärkt, die unsere Mandanten verstärkt benötigen. Wir sind davon überzeugt, dass unser konsequenter Weg der Optimierung gut und notwendig ist, um langfristig erfolgreich am Markt bestehen zu können. Wir sind ebenso davon überzeugt, dass wir in diesem Punkt anderen Kanzleien in Wien bereits jenen kleinen Schritt voraus sind, den diese in den kommenden Jahren noch gehen müssen."

