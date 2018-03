Aviso: ÖAW-Impulsprogramm "New Frontiers Groups" - 8 Millionen Euro für innovative Nachwuchsforscher/innen

Wissenschaftsminister Töchterle und ÖAW-Präsident Denk geben Ausschreibungsergebnis bekannt

Wien (OTS) - Die "New Frontiers Groups" (NFG) gehen in ihre erste Runde: Nach Ausschreibung und Jurysitzung stehen nun jene Forscherinnen und Forscher fest, die in den kommenden fünf Jahren an ihrem Projekt im Rahmen des mit acht Millionen Euro dotierten ÖAW-Impulsprogramms arbeiten werden. Das Interesse an der internationalen, themenoffenen Ausschreibung war sehr groß und eröffnet nun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich noch in einem frühen Stadium der Karriere befinden, eine neue Perspektive für ihre Forschung. In einem gemeinsamen Pressegespräch informieren Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle und ÖAW-Präsident Dr. Helmut Denk über die bewilligten Projekte, eine Wissenschaftlerin/ein Wissenschaftler eines bewilligten Projekts bietet einen Ausblick auf das entsprechende Forschungsvorhaben.

Termin: Dienstag, 7. Mai 2013, 09:00 Uhr

Ort: BMWF, Blauer Salon, Minoritenplatz 5, 1010 Wien

