Die besten Makler 2012 im Immobilien Magazin

Am 2. Mai veröffentlicht Österreichs führendes Branchenmedium wieder das Maklerranking

Wien (OTS) - Der Ruf nach Transparenz in der Maklerbranche ist kein leiser und macht auch keine Anstalten zu verstummen. Auch das Immobilien Magazin leistet seinen Beitrag zu dieser Transparenz und hat dazu Österreichs Makler um Hilfe gebeten. Ziel der Studie war es, Honorare, Quadratmeter- und Mitarbeiterzahlen zu erheben in Relation zu setzen und sie der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Vor allem die Großen des Landes sind dem Ruf gefolgt und haben ihre Zahlen offengelegt: EHL, Raiffeisen Immobilien, s Real oder JP Immobilien, aber auch große, teils internationale Franchise-Anbieter, die in Österreich aktiv sind: RE/MAX, ERA, Engel & Völkers sowie Dr. Max Huber Realbüro.

Wer, wo und an welcher Stelle dieses Rankings steht, kann man ab 2. Mai in der neuen Ausgabe des Immobilien Magazins nachlesen. Für Gesamtösterreich und Wien wurden dabei die Bereiche Büro, Gewerbe, Retail, Wohnen, Grundstücke und Investment (darin enthalten die Unterkategorie Zinhaus) gesondert erhoben. Um auch kleineren Maklerunternehmen Raum zu geben, wurden die Teilnehmer zusätzlich nach Honorar pro Mitarbeiter gereiht.

Einige Überraschungen sind im Ranking ebenfalls zu finden: So gab es etwa einen Führungswechsel nicht nur in der Gesamtwertung für Österreich, sondern auch im Bereich der Zinshäuser und auch beim Investment (ohne Zinshaus) darf man auf einen Paukenschlag gespannt sein. Einen kleinen Vorgeschmack finden Sie in der beigefügten Tabelle unten.

Im Ranking sind ausschließlich Unternehmen enthalten, die ihre Daten selbst und aktiv zur Verfügung gestellt haben. Dem Immobilien Magazin ist bewusst, dass es sich bei den veröffentlichten Zahlen um sensible Daten handelt und dankt allen Teilnehmern der Studie für ihre Offenheit. Sie haben es ermöglicht, auch in diesem Jahr wieder Österreichs einziges fundiertes Maklerranking zu erstellen.

Hier ein kleiner Vorgeschmack auf das gesamte Ranking:

Die größten Makler Österreichs gemessen am Honorar 2012

Unternehmen Honorar Mitarbeiter s REAL Immobilienvermittlung 21.538.690,00 186 Raiffeisen Immobilien Österreich 21.451.810,00 180 EHL 14.620.000,00 23 Otto Immobilien Gruppe 6.692.850,00 15 IMMO-CONTRACT 6.494.914,00 87 Resag Immobilien Makler 4.400.000,00 10 ÖRAG Immobilien 4.265.677,11 21 JP Immobilien 3.111.100,00 6 Team Rauscher Immobilien GmbH 2.071.694,00 10 Arnold Immobilien GmbH 2.070.000,00 3 EKAZENT Immobilien Management 1.560.000,00 4 Immo Agency 1.209.814,00 15 Rustler Immobilientreuhand 1.038.000,00 9 SAGE Immobilien Real Estate 714.000,00 7 Cyra Immobilien GmbH 657.033,00 1 Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH&Co OG 541.566,01 4 Marschall Immobilien GmbH 480.000,00 3 Realkanzlei Edlauer 315.166,00 4 Mag. Pfeifer Immobilien GmbH 311.000,00 3 Dr. Funk Immobilien GmbH 275.207,43 3 INRESCO ImmoConsult GmbH 260.000,00 1 MF Immobilien Consulting GmbH 185.000,00 1 SEG 152.753,51 1 ISI Immobilien 119.830,00 1 Steindl GmbH 24.634,00 1 Franchise-Marken RE/MAX 34.020.000,00 450 ERA 8.722.518,00 129 Engel & Völkers Residential 5.061.127,00 41 Dr. Max Huber Realbüro 3.541.314,03 30

