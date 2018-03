Wasser ist Leben!

Wien (OTS) - Ein Klo auf dem Gehsteig und ein Wassercontainer in der Fußgängerzone. Was das soll, erfahren Sie am Freitag in Wien, am Montag in Salzburg, am Dienstag in Linz und am Mittwoch in Graz - in der Wasser-Aktionswoche der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit.

"Österreich ist ein wasserreiches Land. Doch sauberes Trinkwasser und hygienische Toiletten sind nicht überall auf der Welt selbstverständlich. Mit Aktionen im öffentlichen Raum wollen wir in den nächsten Tagen darauf aufmerksam machen, wie kostbar Wasser eigentlich ist", erklärt Brigitte Öppinger-Walchshofer, Geschäftsführerin der Austrian Development Agency, der Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit.

Wasser tragen & Wissen testen

Von 3. bis 8. Mai 2013 informiert die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit an öffentlichen Plätzen in Wien, Salzburg, Linz und Graz zum Thema Wasser und Siedlungshygiene. Wussten Sie, wie viel Wasser für die Produktion einer Jeans verbraucht wird?

Die Wasser-Stationen im Überblick:

- 3. Mai, Wien, Biomarkt Freyung: 10.00-18.00 Uhr

- 6. Mai, Salzburg, Europark: 13.00-17.00 Uhr

- 7. Mai, Linz, Taubenmarkt: 13.00-17.00 Uhr

- 8. Mai, Graz, Hauptplatz: 13.00-17.00 Uhr

