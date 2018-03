EANS-Adhoc: Precious Woods Holding Ltd. / 2012 war ein herausforderndes Jahr

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Geschäftsberichte/Jahresgeschäftsbericht/Nachhaltige Tropenholzbewirtschaftung 30.04.2013

Zug/Zürich, 30. April 2013 - Das Jahr 2012 war ein herausforderndes und schwieriges Jahr - entgegen der Anfang Jahr zu Recht gehegten positiven Erwartungen. Das Resultat wurde sehr stark durch die Logistikkrise in Gabun und den konjunkturbedingten Umsatzeinbruch in den Benelux Ländern geprägt. Die Precious Woods Gruppe verbuchte im Jahr 2012 konsolidierte Gesamteinnahmen von USD 43.9 Millionen (2011 USD 69 Millionen). Der Umsatzeinbruch ist hauptsächlich auf Transport- und Verschiffungsprobleme in Gabun und den Verkaufseinbruch bei PW Europe zurückzuführen. Das Betriebsergebnis (EBITDA) belief sich 2012 auf USD -3.8 Millionen und bewegt sich damit im Rahmen der im Februar 2013 kommunizierten Prognosen. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies ein um USD 1.7 Millionen schlechteres Resultat dar. Der Reinverlust verbesserte sich hingegen von USD -21.8 Millionen auf USD -17.7 Millionen.

Precious Woods Amazon: erfreuliche operative Fortschritte

Die Verkaufszahlen im brasilianischen Binnenmarkt brachen wegen erhöhter Konkurrenz mit illegalem Holz um 23% ein. Dank stark erhöhten Biomasseverkäufen und Exportumsätzen reduzierte sich das Umsatzvolumen lediglich um 4% auf USD 14.2 Millionen. Bei der Kostenreduktion wurden weitere grosse Fortschritte erzielt, insbesondere wurde die Produktivität stark gesteigert, was mit dem Abbau von 72 Mitarbeitern verbunden war. Der Umbau der ersten Sägelinie sowie weitere Prozessoptimierungen zeigten im zweiten Halbjahr bereits erste positive Effekte. Im Weiteren wurden die letzten grösseren und nicht operativen Vermögenswerte erfolgreich mit Gewinn verkauft. Der Beteiligungsabbau bei der BK Energia hatte einen negativen Einfluss von USD 1.1 Millionen im Segment Brasilien. Daraus ergibt sich ein EDITDA von USD -1.7 Millionen was einer Verbesserung von USD 0.1 Millionen gegenüber dem Vorjahr entspricht. Aus operativer Sicht konnte das Betriebsergebnis jedoch um USD 4.9 Millionen verbessert werden.

Precious Woods Gabon: Logistikschwierigkeiten prägen das Resultat Die nationale Logistikkrise mit ihren massiven negativen Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2012 dauerte das ganze erste Halbjahr an und hatte aufgrund von Rückstaus lähmende Effekte weit ins zweite Halbjahr hinein. Der gesamte Forst-und Holzsektor des Landes litt gleichermassen. Der Einbruch an lokalen Rundholzverkäufen, Furnierexporten und gesunkenen Verkaufspreisen konnte durch einen leicht erhöhten Schnittholzabsatz etwas gedämpft werden. Zudem hatten die Produktionseinheiten mehrere Male grössere technische Probleme zu verzeichnen. Insbesondere die neue Hartholzsägerei (Bois Divers) kämpfte immer noch mit erheblichen Startschwierigkeiten. Die Ursachen hierfür wurden erkannt und teilweise umgehend behoben. Trotz all dem konnten die Produktionskosten leicht überproportional zu den reduzierten Verkäufen gesenkt werden. Die Resultate von PWG blieben auch im zweiten Halbjahr erheblich unter den Erwartungen. Gesamthaft resultierte ein EBITDA von USD -0.8 Millionen im Jahr 2012, was gegenüber 2011 einem schmerzhaften Rückgang von USD 7.7 Millionen entspricht.

Precious Woods Europe: Unverändert schwieriges Marktumfeld beeinträchtigt das Geschäft erheblich

PW Europe litt unter der schwachen Konjunktur in den Beneluxländern und verzeichnete einen Umsatzeinbruch von 36% auf USD 13.7 Millionen. Die Ausgaben der öffentlichen Hand sowie der private Konsum gingen weiter zurück und führten zu einer Rezession. Trotzdem konnte das Ergebnis um USD 0.8 Millionen auf USD -1.0 Millionen verbessert werden, da die Personalkosten um USD 1.5 Millionen reduziert werden konnten.

Carbon & Energy: geprägt durch Beteiligungsabbau bei BK Energia

Die Geschäftseinheit Carbon & Energy verzeichnete 2012 einen Nettoumsatz von USD 1.9 Millionen (-68% gegenüber 2011 da BK Energia nur drei Monate konsolidiert wurde) und ein positives EBITDA von USD 3.5 Millionen, das USD 1 Million über dem Vorjahresresultat liegt. Durch den Verkauf von 40% der Anteile an BK Energia konnte zudem in Brasilien die Verschuldung gesenkt und ein langjähriger Rechtsstreit gelöst werden. Der beschriebene Beteiligungsabbau hatte einen einmaligen positiven Effekt von rund USD 3.4 Millionen auf das Betriebsergebnis EBITDA.

Bereich "Sonstige": grosse Kostensenkungen

Im Bereich «Sonstige» konnten die Aufwendungen auf Stufe EBITDA um USD 4.1 Millionen auf USD 3.9 Millionen gesenkt werden. Vor allem die Administrations-, Beratungs- und Personalkosten konnten sehr stark verringert werden. Diese Kosten werden auch im 2013 nochmals sinken. Mittlerweilen bestehen in der Holding inkl. Handelsadministration weniger als 8 Vollzeitstellen.

Finanzergebnis verbessert

Mit USD -4.9 Millionen lag das Finanzergebnis USD 8.1 Millionen über dem Vorjahreswert. Aufgrund der geringeren Verschuldung haben sich die Finanzierungskosten um USD 2.3 Millionen verringert. Zugleich war das Vorjahresresultat durch eine Sonderabschreibung von USD 3 Millionen belastet. Im 2012 fiel zudem die Belastung aus Währungsschwankungen um USD 2.8 Millionen geringer aus.

Precious Woods Holding AG: Gesicherte Liquidität

Im Oktober 2012 wurde der verbliebene 25% Anteil an der Geschäftseinheit PWCA erfolgreich für USD 13.7 Millionen veräussert. Das durch die Veräusserung erhaltene Kapital wurde in erster Linie dazu eingesetzt, um zwei Wandeldarlehen im Gesamtbetrag von CHF 7 Mio. und zwei Darlehen im Betrag von USD 5 Mio. frühzeitig zurückzubezahlen. Andererseits wurden Kapitalmassnahmen eingeleitet, um die vom Verwaltungsrat vorgegebene Liquiditätsbasis mittelfristig zu sichern. Zwei Wandeldarlehen von je CHF 2 Mio. wurden im 4. Quartal durch zwei Investoren zugesagt und die ausserordentliche Generalversammlung vom 18.12.2012 hat zusätzlich eine ordentliche Kapitalerhöhung von rund CHF 0.3 Millionen mit überwältigender Mehrheit akzeptiert. Diese Kapitalerhöhung wurde zwischenzeitlich vollständig gezeichnet.

Generalversammlung 2013

Die Generalversammlung findet am Mittwoch, 22. Mai 2013, um 15.15 Uhr im Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60 in Zürich statt. Die Einladung zur Generalversammlung wird zusammen mit der vollständigen Traktandenliste und den Anträgen des Verwaltungsrates am 2. Mai 2013 im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB sowie auf der Precious Woods Website publiziert. Der Verwaltungsrat schlägt zudem Herrn Werner Fleischmann zur Neuwahl als Verwaltungsrat vor.

Der vollständige Geschäftsbericht liegt ab sofort auf der Webseite www.preciouswoods.com zum Download bereit.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Precious Woods ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung von Tropenwald. Zu den Kernaktivitäten gehören die nachhaltige Bewirtschaftung tropischer Wälder, die Holzverarbeitung sowie der Handel von FSC-zertifizierten Holzprodukten. Die Erzeugung von Emissionsrechten und die Stromproduktion aus Holzabfällen bilden weitere integrale Bestandteile des Geschäftsmodells. Die Aktien von Precious Woods sind seit März 2002 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Information finden Sie unter www.preciouswoods.com

Dieses Dokument kann zukunftsbezogene Aussagen enthalten, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, wie zum Beispiel Voraussagen von finanziellen Entwicklungen, Marktentwicklungen oder Leistungsentwicklungen von Produkten und Lösungen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen können sich ändern, und die effektiven Ergebnisse oder Leistungen können aufgrund bekannter oder unbekannter Risiken oder verschiedener anderer Faktoren erheblich von den in diesem Dokument gemachten Aussagen abweichen.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Precious Woods Holding Ltd. Baarerstrasse 79 CH-6301 Zug Telefon: +41 44 245 80 10 FAX: +41 44 245 80 12 Email: media @ preciouswoods.com WWW: http://www.preciouswoods.com Branche: Forstwirtschaft ISIN: CH0013283368 Indizes: SPI Börsen: Main Standard: SIX Swiss Exchange Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Precious Woods Holding AG, Jacqueline Martinoli, Head of Finance /

Communications, Tel. +41 44 245 80 15, Fax +41 44 245 80 12,

media@preciouswoods.com