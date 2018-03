EANS-Adhoc: Goldbach Group AG / Ankündigung über Führungswechsel bei der Goldbach Group per Ende April 2014 (mit Bild)

30.04.2013

Ankündigung über Führungswechsel bei der Goldbach Group per Ende April 2014

Küsnacht-Zürich, 30. April 2013. Klaus Kappeler, CEO der Goldbach Group, gibt seinen Rücktritt per 29. April 2014 bekannt. Nachfolger wird sein Stellvertreter, Michi Frank, ehemals CEO der Goldbach Media (Switzerland) AG. Dieser Wechsel in der operativen Führung ist vom Verwaltungsrat der Goldbach Group und Klaus Kappeler sorgfältig vorbereitet worden. Klaus Kappeler wird seinen langjährigen Wegbegleiter und Nachfolger während des kommenden Jahres intensiv auf seine Führungsaufgabe vorbereiten. Zum Zeitpunkt der Abgabe der operativen Führung wird Klaus Kappeler in den Verwaltungsrat der Goldbach Group wechseln, um die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiter aktiv mit zu prägen.

Klaus Kappeler (59) war von 1986 bis 2001 zunächst Geschäftsleiter der Radio Z AG und der Goldbach Media (Switzerland) AG (ehemals IP Multimedia (Schweiz) AG), dann CEO der aus der Radio Z AG hervorgegangenen Medien Z Holding AG und seit 2001 CEO der Goldbach Group AG. "Klaus Kappeler baute das Unternehmen, das seit 2011 Goldbach Group heisst, vor knapp 30 Jahren mit auf und formte es mit klarer Vision sowie strategischer Stärke zum führenden Netzwerk für elektronische Kommunikationslösungen sowie Kompetenz- und Logistikzentrum für die Vermarktung privater elektronischer, mobiler und interaktiver Medien", so Bruno Widmer, scheidender Verwaltungsratspräsident der Goldbach Group, und Beat Curti, Mitgründer, Hauptaktionär und Verwaltungsrat der Goldbach Group ergänzt: "Für diese Leistung, sein unglaubliches Engagement und seine Verdienste als Pionier im Bereich des privaten Radios und Fernsehens in der Schweiz sprechen wir ihm im Namen des Gesamtverwaltungsrats unseren aufrichtigen Dank und unsere Anerkennung aus."

Kappeler wird die operative Führung am 1. Mai 2014 an seinen heutigen Stellvertreter Michi Frank übergeben und in den Verwaltungsrat der Goldbach Group AG wechseln. "Als designierter Verwaltungsratspräsident der Goldbach Group danke ich Klaus Kappeler auch für die Tatsache, dass er seine Nachfolge von langer Hand geplant und intensiv vorbereitet hat. Mitarbeitende, Partner, Kunden, Aktionäre und auch wir Verwaltungsräte haben somit die Gewissheit, dass das Unternehmen operativ weiter stark und erfolgreich sowie mit Branchenintelligenz geführt werden wird", kommentiert Jens Alder den Übergang von Klaus Kappeler zu Michi Frank.

Frank (45) war von 1987 bis 1994 bei der Publicitas, beim «Tages Anzeiger» und bei «Cash» als Key-Accounting-Kundenberater und Verkaufsleiter Printmedien tätig. In der Zeit zwischen 1994 und 2000 folgte die Funktion als Geschäftsführer der Belcom AG für «Radio24» und «TeleZüri» bzw. «Tele24». 2001 bis 2011 war er CEO der Goldbach Media (Switzerland) AG und seit dem Geschäftsjahr 2007 Chief Sales Officer der Goldbach Group AG sowie Stellvertreter von CEO Klaus Kappeler. 2011 folgte die Funktion als Leiter der Business Line Media und 2012 der Region West. "Ich schätze mich sehr glücklich, dass mein langjähriger Wegbegleiter Michi Frank meine Nachfolge antreten wird", so Kappeler, "sein unternehmerischer Leistungsausweis sowie seine Akzeptanz auf Seiten Mitarbeitender, Kunden und Partner sind eindrücklich und ich bin überzeugt, dass es ihm gelingen wird, die Position und die Geschäftsfelder der Goldbach Group national und international weiter zu stärken."

Weitere Mutation in der Geschäftsleitung

Martin Radelfinger, Chief Strategy Officer Goldbach Audience, scheidet per Ende Juli 2013 aus der Geschäftsleitung der Goldbach Group aus. Er wird im Silicon Valley einen Business Development Hub für die Goldbach Group AG etablieren. Dies mit dem Ziel der Früherkennung von Technologien und Geschäftsmodellen im Bereich digitaler und interaktiver Werbung und Trendscouting in Bezug auf Startups mit Affinität zum Kerngeschäft der Goldbach Group. Ausserdem nimmt er an einem Executive Programm für Innova-tions- und Startup-Management der Stanford University, Kalifornien, teil.

Radelfinger (54) gründete 2000 die AdLINK Internet Media AG Schweiz mit einer Beteiligung der Tamedia und fusionierte das Unternehmen 2004 mit den Online Vermarktungsunternehmen der Goldbach Gruppe. Mit dem Börsengang der Goldbach Gruppe übernahm er als Chief Business Development und M&A Officer das Business Development der Gruppe und verantwortete seit 2010 die strategische Führung des Online Vermarktungsgeschäfts als Chief Strategy Officer. Seit 2004 ist Martin Radelfinger Mitglied des Goldbach Gruppenmanagements und unterstützt das IAB Europa als Advisor to the Board.

