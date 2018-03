Mazda zurück in der Gewinnzone

Bilanz Geschäftsjahr 2012/2013: Mazda fährt einen Nettogewinn von 286 Mio. Euro ein. Der Umsatz steigt um 8,5 Prozent. Die positive Entwicklung setzt sich fort.

Klagenfurt / Hiroshima (OTS) - Angetrieben vom weltweiten Erfolg des Mazda CX-5 und der neuen Generation des Mazda6 ist die Mazda Motor Corporation im Geschäftsjahr 2012/2013 (1. April 2012 bis 31. März 2013) in die Gewinnzone zurückgekehrt. Auch in Europa verlief die Geschäftsentwicklung des Unternehmens positiv.

Der weltweite Umsatz und Gewinn übertraf die Vorjahreswerte in allen Bereichen. So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent auf 18,4 Milliarden Euro (2,21 Billionen Yen). Der Betriebsgewinn stieg auf 449 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 772 Millionen Euro entspricht. Der Nettogewinn beläuft sich auf 286 Millionen Euro.

1,24 Mio. Autos pro Jahr.

Der weltweite Fahrzeugabsatz von Mazda blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert bei 1,24 Millionen Einheiten. Allerdings übertraf der im Frühjahr 2012 eingeführte CX-5 mit 200.000 weltweit verkauften Einheiten die Erwartungen des Unternehmens deutlich. Der Absatz des neuen Mazda6 verläuft ebenfalls äußerst vielversprechend. In beiden Baureihen erweist sich der hochgelobte SKYACTIV-D Dieselmotor mit einem Verkaufsanteil von rund 70 Prozent als überaus beliebt.

Mazda wächst auch in Europa.

In Europa gelang Mazda im zweiten Halbjahr eine beträchtliche Steigerung. So legten die Verkaufszahlen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs gegenüber dem ersten Halbjahr um 4,7 Prozent* zu. Damit entwickelte sich Mazda deutlich besser als der Gesamtmarkt und verzeichnete eine Steigerung des Marktanteils um 0,1 Prozent auf 1,1 Prozent. Insgesamt setzte Mazda im Geschäftsjahr 172.000 Neufahrzeuge in Europa ab.

Ausblick: Mehr Autos mit mehr Gewinn**

Für das nächste Geschäftsjahr erwartet Mazda eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. Mazda geht von einem weltweiten Umsatzwachstum von zwölf Prozent auf 20,7 Milliarden Euro (2,48 Billionen Yen) sowie einer Verdopplung des Gewinns gegenüber den aktuellen Werten aus.

Das Unternehmen erwartet einen Betriebsgewinn von 1 Milliarde Euro (120 Milliarden Yen) und einen Nettogewinn von 583 Millionen Euro (70 Milliarden Yen). Zudem prognostiziert Mazda eine Steigerung des weltweiten Absatzes von acht Prozent auf 1,34 Millionen Einheiten sowie ein Verkaufsplus in Europa (einschließlich Russland) von 17 Prozent auf 200.000 Fahrzeuge.

Für das Geschäftsjahr 2016 prognostiziert Mazda einen globalen Fahrzeugabsatz von 1,7 Millionen Einheiten.

*Quelle: ACEA (European Automobile Manufacturers Association)

**Die in dieser Newsmeldung veröffentlichten Planungszahlen für das nächste Geschäftsjahr basieren auf Annahmen, die Änderungen unterliegen können, zum Beispiel der weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft, Entwicklungen in der Automobilindustrie oder Wechselkursrisiken. Die tatsächliche Entwicklung kann deutlich von diesen Planzahlen abweichen. Weder Mazda noch irgendwelche Dritte übernehmen die Verantwortung für eventuelle Schäden, die eine Person durch eine Investition in Mazda aufgrund dieser Pressemeldung erleiden könnte.

Hinweis: Die in dieser Pressemitteilung in Euro angegebenen Beträge wurden mit dem Wechselkurs von 120 Yen/Euro umgerechnet, dem Wechselkurs vom 31. März 2013.

