Offener Brief: Stopp dem Verlust der Saatgut-Vielfalt!

An alle österreichischen EU-Abgeordneten (MEP) An den zuständigen EU-Kommissar für Regionalpolitik An Landwirtschaftsminister DI Nikolaus Berlakovich

Wien (OTS) - Sehr geehrte Damen und Herren,

für die REWE International AG ist Nachhaltigkeit gelebtes Engagement in allen Bereichen des Lebensmittelhandels. Mit unserer Biomarke Ja! Natürlich setzen wir uns seit nahezu zwei Jahrzehnten pionierhaft für den Schutz und den Erhalt der biologischen Artenvielfalt und damit für die Saatgut-Vielfalt in der Bio-Landwirtschaft ein. Mit unserer konsequenten Arbeit haben wir die Auswahl an Obst und Gemüse für die Österreicherinnen und Österreicher bunter und abwechslungsreicher gemacht und sind damit auch Wegbereiter für mehr Diversität im gesamten Lebensmittelbereich.

Es ist uns daher ein besonderes Anliegen, mit diesem Schreiben an Sie heranzutreten, um die gegenwärtigen Pläne in der Europäischen Saatgutverkehrsrechts-Causa abzuwenden. Die Neuausrichtung der Europäischen Saatgutverkehrsrichtlinien ist dringend erforderlich. Denn aktuell werden weder auf die Umwelt und die Bedürfnisse kleiner und lokaler Akteure in der Landwirtschaft und im Saatgutsektor Rücksicht genommen. Noch werden die Wahlfreiheit und Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten berücksichtigt. Die nächste Generation wird in Folge der Vielfalt beraubt.

Sie vertreten die Rechte, Wünsche und Anliegen der österreichischen Bevölkerung in Brüssel. Und können durch Ihre Arbeit positive Veränderungen bewirken. Daher fordern wir Sie auf, sich aktiv und unermüdlich für die Verbesserungen der bestehenden und geplanten Richtlinien einzusetzen.

Die gesamte REWE International AG steht zu 100% hinter der Petition von GLOBAL 2000 und unterstützt vollinhaltlich den Offenen Brief, den Arche Noah, GLOBAL 2000, Birdlife Europe und viele anderen Umweltorganisationen bereits im Mai 2012 verfasst haben. (www.seedforall.org/files/offenerbriefs_pm.pdf) Wir werden all unsere Kommunikationskanäle einsetzen, um die geplante Europäische Saatgutrichtlinie in dieser Form noch zu verhindern. Es braucht eine konstruktive umwelt- und konsumentenfreundliche Überarbeitung ebendieser! Bitte unterstützen Sie die österreichische und europäische Bevölkerung dabei!

Erheben Sie Ihre Stimme für die Saatgut-Vielfalt und damit für die Artenvielfalt!

Mit freundlichen Grüßen

Frank Hensel

Vorstandsvorsitzender der

REWE International AG

Martina Hörmer

Geschäftsführerin Ja! Natürlich

Naturprodukte Gesellschaft m.b.H.

